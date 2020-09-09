https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576984944.html

Лукашенко заявил, что у него ничего нет, кроме Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него, кроме страны, которой он руководит, ничего нет, он не владеет миллиардами, как бывший украинский... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:03

2020-09-09T14:03

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

петр порошенко

александр лукашенко

могилев

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что у него, кроме страны, которой он руководит, ничего нет, он не владеет миллиардами, как бывший украинский коллега <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a>."Ведь это и у нас такие уголки еще остались. И у России они есть, вот это советское все, черно-белое. Я их привел в порядок. И это одна из причин, почему я с автоматом… Не только потому, что я готов ее защищать всячески. У меня ведь, кроме вот этого, ничего нет. Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы, как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет. Поэтому я не боюсь", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.По словам президента, он даже дома говорит: "Слушайте, дети, но не сегодня, завтра". "Кто знает, когда я уйду к Нему, когда он меня позовет… Когда меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, может быть, но я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать. Вот чем я живу и как изменилась эта страна", - сказал Лукашенко.Он считает, что при его руководстве Белоруссия "катастрофически изменилась, это совершенно другая страна". Как отметил Лукашенко, как человек деревенский, крестьянин и дева по гороскопу он любит, чтобы "все было в порядке". Президент также обратил внимание, что несколько лет назад Белоруссия и Россия проводили форум регионов в <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a>."И я говорю, слушай, Владимир Владимирович (Путин), полетим, рядом моя деревня, где я родился, давай слетаем. Вот где мы ходили, я его в источник этот окунул холодный, четыре градуса всегда. Дед когда-то построил эту криницу… И мы летим, я говорю, слушай, что ты уставился, в окно смотришь. Там-то лететь минут пятнадцать, от Могилева до моей деревни… "Слушай, у тебя так все вылизано, так все аккуратненько, вот эти поля и прочее" (ответил Путин – ред.). А я сижу и думаю, ты бы только представил, чего мне это стоило", - добавил Лукашенко.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576983980.html

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могилев

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, петр порошенко, александр лукашенко, могилев, белоруссия, в мире