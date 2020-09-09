https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576983980.html

Лукашенко не исключает, что где-то надоел белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, может быть, "где-то надоел" белорусам, но они поддержали его на выборах и он должен их защитить. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:47

2020-09-09T13:47

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что, может быть, "где-то надоел" белорусам, но они поддержали его на выборах и он должен их защитить.На вопрос, не обидно ли ему по-человечески из-за того, что есть люди, которые не ценят сделанного им для страны за годы руководства, Лукашенко ответил, что "очень обидно".Белорусский лидер также отметил, что ему "очень обидно и трагично" наблюдать за происходящим в республике, но это не значит, что он опустил руки, поскольку смотрит на ситуацию философски. "Ну когда-то он (Господь – ред.) меня туда позовет", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире