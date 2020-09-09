Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576983980.html
Лукашенко не исключает, что где-то надоел белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, может быть, "где-то надоел" белорусам, но они поддержали его на выборах и он должен их защитить. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:47
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576678970_0:316:2885:1939_1400x0_80_0_0_332950aa94638f87acafb52f282ea9b8.jpg
<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что, может быть, "где-то надоел" белорусам, но они поддержали его на выборах и он должен их защитить.На вопрос, не обидно ли ему по-человечески из-за того, что есть люди, которые не ценят сделанного им для страны за годы руководства, Лукашенко ответил, что "очень обидно".Белорусский лидер также отметил, что ему "очень обидно и трагично" наблюдать за происходящим в республике, но это не значит, что он опустил руки, поскольку смотрит на ситуацию философски. "Ну когда-то он (Господь – ред.) меня туда позовет", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576678970_391:148:2868:2005_1400x0_80_0_0_e9b6e0571edff8a2e358209d9c43e066.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не исключает, что где-то надоел белорусам

13:47 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
435
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, может быть, "где-то надоел" белорусам, но они поддержали его на выборах и он должен их защитить.
"Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, как Маргарита (главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян – ред.) сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.
На вопрос, не обидно ли ему по-человечески из-за того, что есть люди, которые не ценят сделанного им для страны за годы руководства, Лукашенко ответил, что "очень обидно".
Белорусский лидер также отметил, что ему "очень обидно и трагично" наблюдать за происходящим в республике, но это не значит, что он опустил руки, поскольку смотрит на ситуацию философски. "Ну когда-то он (Господь – ред.) меня туда позовет", - сказал он.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:56Протесты в Белоруссии
Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
131211010
Обсудить 1
Интервью Александра Лукашенко российским журналистамАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что власти сделали выводы из событий после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил, что у него ничего нет, кроме Белоруссии
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Лукашенко: силовики не нарушали закон при задержаниях протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о невозможности интеграции с Россией в нынешних условиях
Нефтяная качалка
Цена на нефть Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко опроверг домыслы о дефиците кадров для назначения на госпосты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал не шутить насчет перехваченного разговора о Навальном
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Белорусская семья попросила защиты на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что обнародовал разговор о Навальном ради Путина
Снятие тонирующей пленки с автомобилей
"Умное" стекло для автомобилей позволит управлять тонировкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко рассказал, почему его ненавидят американцы
Лавров о переговорах по ситуации с Навальным: Нас не устраивает неприемлемый тон Берлина.
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы России по Навальному
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко: в перехваченном разговоре о Навальном общаются американцы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
"Глаза стали влажные": Бабаян назвал вопрос, растрогавший Лукашенко
Сотрудники правоохранительных органов на месте гибели оператора аттракциона в парке развлечений в Перми
В Перми мужчина погиб при тестировании американских горок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния