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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576983716.html
Лукашенко: силовики не нарушали закон при задержаниях протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовики не нарушали законов при задержаниях протестующих в республике. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:40
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что силовики не нарушали законов при задержаниях протестующих в республике.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко: силовики не нарушали закон при задержаниях протестующих

13:40 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© REUTERS / VASILY FEDOSENKOСиловики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовики не нарушали законов при задержаниях протестующих в республике.

"На улицах работает ОМОН и внутренние войска. Что у вас? Ну, сейчас это Росгвардия, у нас это внутренние войска и ОМОН. Это их задача — стабилизация обстановки. Это их задача — удержать страну. Они нарушили закон? Нет", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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28100621
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Протесты в БелоруссииИнтервью Александра Лукашенко российским журналистамАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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