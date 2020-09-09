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https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576983428.html
Лукашенко опроверг домыслы о дефиците кадров для назначения на госпосты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения в отдельных СМИ, что наблюдается дефицит кадров для назначения на государственные посты,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:36
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> опроверг предположения в отдельных СМИ, что наблюдается дефицит кадров для назначения на государственные посты, сообщила в среду пресс-служба белорусского президента.По ее данным, это заявление прозвучало во время назначения генпрокурором Белоруссии Андрея Шведа, который до этого возглавлял государственный комитет судебных экспертиз."Многие СМИ, я анализирую, начали поговаривать…, что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж. Никакого ажиотажа нет. Это я констатирую однозначно", - цитирует пресс-служба слова президента.Глава государства заявил, что "выросло новое поколение людей, специалистов". "Кстати, опытных людей, не просто со стороны схватили, назначили. А люди, которые прошли определенные ступени, и не только в данном случае в прокуратуре, а во всем правоохранительном блоке", - подчеркнул белорусский лидер.
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576976384.html
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интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко опроверг домыслы о дефиците кадров для назначения на госпосты

13:36 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
210
© REUTERS / StringerПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / Stringer
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения в отдельных СМИ, что наблюдается дефицит кадров для назначения на государственные посты, сообщила в среду пресс-служба белорусского президента.
По ее данным, это заявление прозвучало во время назначения генпрокурором Белоруссии Андрея Шведа, который до этого возглавлял государственный комитет судебных экспертиз.
"Многие СМИ, я анализирую, начали поговаривать…, что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж. Никакого ажиотажа нет. Это я констатирую однозначно", - цитирует пресс-служба слова президента.
Глава государства заявил, что "выросло новое поколение людей, специалистов". "Кстати, опытных людей, не просто со стороны схватили, назначили. А люди, которые прошли определенные ступени, и не только в данном случае в прокуратуре, а во всем правоохранительном блоке", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:10Протесты в Белоруссии
Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
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Интервью Александра Лукашенко российским журналистамАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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