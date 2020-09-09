https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576983428.html
Лукашенко опроверг домыслы о дефиците кадров для назначения на госпосты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения в отдельных СМИ, что наблюдается дефицит кадров для назначения на государственные посты,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:36
2020-09-09T13:36
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576125371_0:0:2515:1415_1400x0_80_0_0_b6948c676eacfdc6275ef3d610e3fffc.jpg
<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> опроверг предположения в отдельных СМИ, что наблюдается дефицит кадров для назначения на государственные посты, сообщила в среду пресс-служба белорусского президента.По ее данным, это заявление прозвучало во время назначения генпрокурором Белоруссии Андрея Шведа, который до этого возглавлял государственный комитет судебных экспертиз."Многие СМИ, я анализирую, начали поговаривать…, что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж. Никакого ажиотажа нет. Это я констатирую однозначно", - цитирует пресс-служба слова президента.Глава государства заявил, что "выросло новое поколение людей, специалистов". "Кстати, опытных людей, не просто со стороны схватили, назначили. А люди, которые прошли определенные ступени, и не только в данном случае в прокуратуре, а во всем правоохранительном блоке", - подчеркнул белорусский лидер.
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576976384.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576125371_0:0:2265:1698_1400x0_80_0_0_921318a98a6dbdf5ba5131e6cecbe712.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 сен – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
опроверг предположения в отдельных СМИ, что наблюдается дефицит кадров для назначения на государственные посты, сообщила в среду пресс-служба белорусского президента.
По ее данным, это заявление прозвучало во время назначения генпрокурором Белоруссии Андрея Шведа, который до этого возглавлял государственный комитет судебных экспертиз.
"Многие СМИ, я анализирую, начали поговаривать…, что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж. Никакого ажиотажа нет. Это я констатирую однозначно", - цитирует пресс-служба слова президента.
Глава государства заявил, что "выросло новое поколение людей, специалистов". "Кстати, опытных людей, не просто со стороны схватили, назначили. А люди, которые прошли определенные ступени, и не только в данном случае в прокуратуре, а во всем правоохранительном блоке", - подчеркнул белорусский лидер.