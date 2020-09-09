https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576983428.html

Лукашенко опроверг домыслы о дефиците кадров для назначения на госпосты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения в отдельных СМИ, что наблюдается дефицит кадров для назначения на государственные посты,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:36

2020-09-09T13:36

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> опроверг предположения в отдельных СМИ, что наблюдается дефицит кадров для назначения на государственные посты, сообщила в среду пресс-служба белорусского президента.По ее данным, это заявление прозвучало во время назначения генпрокурором Белоруссии Андрея Шведа, который до этого возглавлял государственный комитет судебных экспертиз."Многие СМИ, я анализирую, начали поговаривать…, что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж. Никакого ажиотажа нет. Это я констатирую однозначно", - цитирует пресс-служба слова президента.Глава государства заявил, что "выросло новое поколение людей, специалистов". "Кстати, опытных людей, не просто со стороны схватили, назначили. А люди, которые прошли определенные ступени, и не только в данном случае в прокуратуре, а во всем правоохранительном блоке", - подчеркнул белорусский лидер.

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576976384.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире