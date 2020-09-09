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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576981510.html
Лукашенко не видит внутренних причин для "цветной революции" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит глубоких внутренних причин для "цветной революции" в республике. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:09
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не видит глубоких внутренних причин для "цветной революции" в республике."Их мало, то есть нет таких причин, нет классических причин, глубоких, чтобы цветная революция свершилась в Беларуси", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ."К примеру, у нас экономика худо-бедно работает. Село, особенно в этом году - прекрасный урожай, небывалый просто. При этой пандемии мы на 7% в АПК к тому высокому уровню добавляем в этом году. Мы за времена пандемии, конечно, мы не закрылись, производства не закрывали... Поэтому нет вот этой классической основы, что экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплаты и прочее", - заявил президент Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/pompeo-1576967779.html
Все его рассуждения о цветных революциях и о руке запада разбиваются об один факт - Бабарико. Это был основной конкурент на выборах и к тому же вполне четкой пророссийской фигурой. Проблема в Беларуси - это не стремление в Евросоюз. Просто лукашенко всех достал. Основная масса готова президентом видеть хоть Петросяна, но только не оставить все как было.
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Он уже в активной фазе. Батька всё проспал на огороде.
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белоруссия
РИА Новости
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интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не видит внутренних причин для "цветной революции" в Белоруссии

13:09 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит глубоких внутренних причин для "цветной революции" в республике.
"Их мало, то есть нет таких причин, нет классических причин, глубоких, чтобы цветная революция свершилась в Беларуси", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.
"К примеру, у нас экономика худо-бедно работает. Село, особенно в этом году - прекрасный урожай, небывалый просто. При этой пандемии мы на 7% в АПК к тому высокому уровню добавляем в этом году. Мы за времена пандемии, конечно, мы не закрылись, производства не закрывали... Поэтому нет вот этой классической основы, что экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплаты и прочее", - заявил президент Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
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Протесты в БелоруссииИнтервью Александра Лукашенко российским журналистамАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Все его рассуждения о цветных революциях и о руке запада разбиваются об один факт - Бабарико. Это был основной конкурент на выборах и к тому же вполне четкой пророссийской фигурой. Проблема в Беларуси - это не стремление в Евросоюз. Просто лукашенко всех достал. Основная масса готова президентом видеть хоть Петросяна, но только не оставить все как было.
9 сентября, 13:23
vvobl2002
112020-1
Он уже в активной фазе. Батька всё проспал на огороде.
9 сентября, 13:29
ЧЛЧоко Локо
920003
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