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https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576981131.html
Лукашенко заявил, что Путин одобрял поддержку Минском Зеленского
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российское руководство одобряло поддержку Минском украинского президента Владимира Зеленского - по многим... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:03
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
александр лукашенко
владимир зеленский
владимир путин
белоруссия
политика
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что российское руководство одобряло поддержку Минском украинского президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимира Зеленского</a> - по многим вопросам.В интервью российским СМИ Лукашенко посетовал, что сейчас его "начинает поучать даже Зеленский", которого он "всячески поддерживал"."И это одобрял Путин... Да, по многим вопросам... Говорил: ты его поддержи там, поддержи, он молодой, неопытный, поговори с ним по-отечески", - сказал Лукашенко.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576189078.html
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интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, белоруссия, политика

Лукашенко заявил, что Путин одобрял поддержку Минском Зеленского

13:03 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
1301
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российское руководство одобряло поддержку Минском украинского президента Владимира Зеленского - по многим вопросам.
В интервью российским СМИ Лукашенко посетовал, что сейчас его "начинает поучать даже Зеленский", которого он "всячески поддерживал".
"И это одобрял Путин... Да, по многим вопросам... Говорил: ты его поддержи там, поддержи, он молодой, неопытный, поговори с ним по-отечески", - сказал Лукашенко.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
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