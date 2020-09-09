https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576981131.html

Лукашенко заявил, что Путин одобрял поддержку Минском Зеленского

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российское руководство одобряло поддержку Минском украинского президента Владимира Зеленского - по многим... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:03

2020-09-09T13:03

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

александр лукашенко

владимир зеленский

владимир путин

белоруссия

политика

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что российское руководство одобряло поддержку Минском украинского президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимира Зеленского</a> - по многим вопросам.В интервью российским СМИ Лукашенко посетовал, что сейчас его "начинает поучать даже Зеленский", которого он "всячески поддерживал"."И это одобрял Путин... Да, по многим вопросам... Говорил: ты его поддержи там, поддержи, он молодой, неопытный, поговори с ним по-отечески", - сказал Лукашенко.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576189078.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, белоруссия, политика