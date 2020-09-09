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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576980775.html
Лукашенко признался, что переживал из-за несогласных с итогами выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что "был несколько разочарован и переживал" из-за несогласных с результатами президентских выборов в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:59
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> признался, что "был несколько разочарован и переживал" из-за несогласных с результатами президентских выборов в республике.Он добавил, что не голосовало за него меньшее число людей, чем на прошлых выборах. "Но почему-то эта произошла вспышка. Почему – я уже сказал: пандемия, коронавирус, и съехались те, кто торговали, не торговали, и мелкие буржуйчики, там, буржуа, может, для вас это не актуально, для нас – актуально. Вот они сошлись и в кучу… И раньше они как-то воспринимали результаты выборов: да, вот они есть. Их никто не разогревал, не подогревал. Сейчас разогрели и они вылезли. Но голосовавших, и голосовавших не то что против, а не за меня, было меньше, чем за прошлые выборы. И тем не менее, это произошло, то, что произошло", - отметил Лукашенко.По оценкам главы республики, не голосовали за него больше 600 тысяч человек. "Я это нормально воспринимаю. А рабочие, Маргарита, рабочие, крестьяне, старшее поколение, среднее поколение, нашего возраста, которые уже попробовали что-то. И молодежь, хоть сказали, что за меня молодежи… Да голосовало, много молодежи! Ну много вот активно себя ведут против, поэтому да, мое настроение… Ну каким оно будет? " - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576944074.html
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571853.html
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интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко признался, что переживал из-за несогласных с итогами выборов

12:59 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что "был несколько разочарован и переживал" из-за несогласных с результатами президентских выборов в республике.

"Конечно, я был несколько разочарован, я переживал за это. Хотя сам себя как опытный человек успокаивал: ну чего ты паришься? Ну да, среди рабочих есть люди, которые не согласны с твоей позицией. Которые уже завтра хотели бы видеть нового президента. Я сам себя пытаюсь успокаивать. Но как ты себя успокоишь,... если это твой ребенок? Которого ты вырастил, вынянчил, для которого, как вы сказали, ты был батькой. Поэтому да, приятного мало", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.

Он добавил, что не голосовало за него меньшее число людей, чем на прошлых выборах. "Но почему-то эта произошла вспышка. Почему – я уже сказал: пандемия, коронавирус, и съехались те, кто торговали, не торговали, и мелкие буржуйчики, там, буржуа, может, для вас это не актуально, для нас – актуально. Вот они сошлись и в кучу… И раньше они как-то воспринимали результаты выборов: да, вот они есть. Их никто не разогревал, не подогревал. Сейчас разогрели и они вылезли. Но голосовавших, и голосовавших не то что против, а не за меня, было меньше, чем за прошлые выборы. И тем не менее, это произошло, то, что произошло", - отметил Лукашенко.
По оценкам главы республики, не голосовали за него больше 600 тысяч человек. "Я это нормально воспринимаю. А рабочие, Маргарита, рабочие, крестьяне, старшее поколение, среднее поколение, нашего возраста, которые уже попробовали что-то. И молодежь, хоть сказали, что за меня молодежи… Да голосовало, много молодежи! Ну много вот активно себя ведут против, поэтому да, мое настроение… Ну каким оно будет? " - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске. - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 16:12Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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