https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576980775.html

Лукашенко признался, что переживал из-за несогласных с итогами выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что "был несколько разочарован и переживал" из-за несогласных с результатами президентских выборов в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:59

2020-09-09T12:59

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> признался, что "был несколько разочарован и переживал" из-за несогласных с результатами президентских выборов в республике.Он добавил, что не голосовало за него меньшее число людей, чем на прошлых выборах. "Но почему-то эта произошла вспышка. Почему – я уже сказал: пандемия, коронавирус, и съехались те, кто торговали, не торговали, и мелкие буржуйчики, там, буржуа, может, для вас это не актуально, для нас – актуально. Вот они сошлись и в кучу… И раньше они как-то воспринимали результаты выборов: да, вот они есть. Их никто не разогревал, не подогревал. Сейчас разогрели и они вылезли. Но голосовавших, и голосовавших не то что против, а не за меня, было меньше, чем за прошлые выборы. И тем не менее, это произошло, то, что произошло", - отметил Лукашенко.По оценкам главы республики, не голосовали за него больше 600 тысяч человек. "Я это нормально воспринимаю. А рабочие, Маргарита, рабочие, крестьяне, старшее поколение, среднее поколение, нашего возраста, которые уже попробовали что-то. И молодежь, хоть сказали, что за меня молодежи… Да голосовало, много молодежи! Ну много вот активно себя ведут против, поэтому да, мое настроение… Ну каким оно будет? " - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576944074.html

https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571853.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире