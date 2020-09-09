https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576977195.html

Лукашенко обвинил оппозицию в попытке "задурить" голову рабочим

Оппозиция пыталась "задурить" голову рабочим в Белоруссии, призывала бастовать, некоторые согласились, но сейчас на заводах все спокойно, заявил в среду... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:25

2020-09-09T12:25

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

беларуськалий

уралкалий

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Оппозиция пыталась "задурить" голову рабочим в Белоруссии, призывала бастовать, некоторые согласились, но сейчас на заводах все спокойно, заявил в среду белорусский президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>."Да", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, спокойно ли сейчас на белорусских заводах.По словам Лукашенко, некоторые рабочие выходили на протесты, "может, и сейчас вот в этой толпе люди в воскресенье выходят, вполне".Он подчеркнул, что "сейчас все работают". "Не было такого, что забастовали заводы. Но заранее, так называемая оппозиция, и даже не оппозиция, а вот эти деятели, которые появились, структурно всё это сделали... На предприятиях создали ячейки. Ну, и рабочим начали: можно не работать и получать деньги. Кто-то, наверное, на это клюнул",- добавил он.Лукашенко рассказал, что существовали проблемы, например, два рудоуправления "Белоруськалия" "не работало вообще полдня"."Но Как только прошла информация, что "Беларуськалий" якобы забастовал, Мазепин, "Уралкалий" мгновенное перезаключил договор и начал поставлять на рынки калийные удобрения. Мы это довели откровенно, честно до рабочих. На следующий день все рудоуправления работали. И то, что не выработали, работали сверхурочно", - пояснил он.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576973841.html

https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571853.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, беларуськалий, уралкалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире