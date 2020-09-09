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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576977195.html
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке "задурить" голову рабочим
Оппозиция пыталась "задурить" голову рабочим в Белоруссии, призывала бастовать, некоторые согласились, но сейчас на заводах все спокойно, заявил в среду... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:25
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
беларуськалий
уралкалий
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Оппозиция пыталась "задурить" голову рабочим в Белоруссии, призывала бастовать, некоторые согласились, но сейчас на заводах все спокойно, заявил в среду белорусский президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>."Да", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, спокойно ли сейчас на белорусских заводах.По словам Лукашенко, некоторые рабочие выходили на протесты, "может, и сейчас вот в этой толпе люди в воскресенье выходят, вполне".Он подчеркнул, что "сейчас все работают". "Не было такого, что забастовали заводы. Но заранее, так называемая оппозиция, и даже не оппозиция, а вот эти деятели, которые появились, структурно всё это сделали... На предприятиях создали ячейки. Ну, и рабочим начали: можно не работать и получать деньги. Кто-то, наверное, на это клюнул",- добавил он.Лукашенко рассказал, что существовали проблемы, например, два рудоуправления "Белоруськалия" "не работало вообще полдня"."Но Как только прошла информация, что "Беларуськалий" якобы забастовал, Мазепин, "Уралкалий" мгновенное перезаключил договор и начал поставлять на рынки калийные удобрения. Мы это довели откровенно, честно до рабочих. На следующий день все рудоуправления работали. И то, что не выработали, работали сверхурочно", - пояснил он.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576973841.html
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интервью александра лукашенко российским журналистам, беларуськалий, уралкалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко обвинил оппозицию в попытке "задурить" голову рабочим

12:25 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Оппозиция пыталась "задурить" голову рабочим в Белоруссии, призывала бастовать, некоторые согласились, но сейчас на заводах все спокойно, заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко.
"Да", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, спокойно ли сейчас на белорусских заводах.
По словам Лукашенко, некоторые рабочие выходили на протесты, "может, и сейчас вот в этой толпе люди в воскресенье выходят, вполне".

"Есть там какое-то количество людей. Но сегодняшний рабочий – это не рабочий два месяца назад. Задурили мозги некоторым людям. Не один же завод не остановился",- отметил белорусский президент.

Он подчеркнул, что "сейчас все работают". "Не было такого, что забастовали заводы. Но заранее, так называемая оппозиция, и даже не оппозиция, а вот эти деятели, которые появились, структурно всё это сделали... На предприятиях создали ячейки. Ну, и рабочим начали: можно не работать и получать деньги. Кто-то, наверное, на это клюнул",- добавил он.
LIVE: Интервью Александра Лукашенко российским журналистам - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 11:42Протесты в Белоруссии
Интервью Александра Лукашенко российским журналистам
Лукашенко рассказал, что существовали проблемы, например, два рудоуправления "Белоруськалия" "не работало вообще полдня".
"Но Как только прошла информация, что "Беларуськалий" якобы забастовал, Мазепин, "Уралкалий" мгновенное перезаключил договор и начал поставлять на рынки калийные удобрения. Мы это довели откровенно, честно до рабочих. На следующий день все рудоуправления работали. И то, что не выработали, работали сверхурочно", - пояснил он.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 13:01Протесты в Белоруссии
Лукашенко предупредил о последствиях прихода к власти оппозиции
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Протесты в БелоруссииИнтервью Александра Лукашенко российским журналистамБеларуськалийУралкалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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