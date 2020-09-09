https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576976168.html
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:07
2020-09-09T12:07
2020-09-09T15:42
интервью александра лукашенко российским журналистам
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:50:2560:1490_1400x0_80_0_0_2741ce0cf071d4a19e7fdd5f719f456a.jpg
<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они должны пройти раньше, чем парламентские."Я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. (Но) я по срокам не говорю. Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент", - подчеркнул Лукашенко.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_145:0:2417:1704_1400x0_80_0_0_be1d46c244d76643772fd912804f8fc8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире