https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576976168.html

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:07

2020-09-09T12:07

2020-09-09T15:42

интервью александра лукашенко российским журналистам

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они должны пройти раньше, чем парламентские."Я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. (Но) я по срокам не говорю. Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент", - подчеркнул Лукашенко.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире