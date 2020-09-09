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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576976168.html
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:07
2020-09-09T15:42
интервью александра лукашенко российским журналистам
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они должны пройти раньше, чем парламентские."Я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. (Но) я по срокам не говорю. Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент", - подчеркнул Лукашенко.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>
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интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

12:07 09.09.2020 (обновлено: 15:42 09.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они должны пройти раньше, чем парламентские.
"Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно, отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.
"Я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. (Но) я по срокам не говорю. Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент", - подчеркнул Лукашенко.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
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Протесты в БелоруссииИнтервью Александра Лукашенко российским журналистамАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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