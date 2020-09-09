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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576975949.html
Лукашенко рассказал о последствиях вступления Белоруссии в НАТО
Если допустить выход Белоруссии из ОДКБ и вступление в НАТО, республика может превратиться в центр военных действий между РФ и альянсом, заявил президент страны РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:04
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
протесты в белоруссии
нато
одкб
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Если допустить выход Белоруссии из <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollekt" target="_blank">ОДКБ</a> и вступление в <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>, республика может превратиться в центр военных действий между РФ и альянсом, заявил президент страны <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>."Или выход ОДКБ. Да господь с вами, у нас же все российское оружие, возьмем простое, самое простое: выход из ОДКБ – это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты и вертолеты, танки, БМП и автоматы, а покупать по мировой цене, если Россия еще тебе продаст. Ну а потом, Россия продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете там требования: немедленно натовское вооружение", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.По его словам, в случае вступления Белоруссии в альянс, НАТО поставит Минску хлам."Ну и потом, знаете, это же жуткая глупость: если только мы сделаем этот шаг (выйдем из ОДКБ и вступим в НАТО - ред.), а вы понимаете, что россияне не будут на это спокойно смотреть, потому что, наверное, не очень приятно россиянам, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском. И, конечно, Россия категорически этому воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? Театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы это хотим?" - добавил Лукашенко.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576501021.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
интервью александра лукашенко российским журналистам, нато, одкб, белоруссия, безопасность, в мире

Лукашенко рассказал о последствиях вступления Белоруссии в НАТО

12:04 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
1484
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Если допустить выход Белоруссии из ОДКБ и вступление в НАТО, республика может превратиться в центр военных действий между РФ и альянсом, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Или выход ОДКБ. Да господь с вами, у нас же все российское оружие, возьмем простое, самое простое: выход из ОДКБ – это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты и вертолеты, танки, БМП и автоматы, а покупать по мировой цене, если Россия еще тебе продаст. Ну а потом, Россия продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете там требования: немедленно натовское вооружение", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.
По его словам, в случае вступления Белоруссии в альянс, НАТО поставит Минску хлам.
"Ну и потом, знаете, это же жуткая глупость: если только мы сделаем этот шаг (выйдем из ОДКБ и вступим в НАТО - ред.), а вы понимаете, что россияне не будут на это спокойно смотреть, потому что, наверное, не очень приятно россиянам, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском. И, конечно, Россия категорически этому воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? Театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы это хотим?" - добавил Лукашенко.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
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Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО
58110034
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Протесты в БелоруссииИнтервью Александра Лукашенко российским журналистамНАТООДКББелоруссияБезопасностьВ мире
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