https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576975949.html

Лукашенко рассказал о последствиях вступления Белоруссии в НАТО

Если допустить выход Белоруссии из ОДКБ и вступление в НАТО, республика может превратиться в центр военных действий между РФ и альянсом, заявил президент страны РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:04

2020-09-09T12:04

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

протесты в белоруссии

нато

одкб

белоруссия

безопасность

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Если допустить выход Белоруссии из <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollekt" target="_blank">ОДКБ</a> и вступление в <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>, республика может превратиться в центр военных действий между РФ и альянсом, заявил президент страны <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>."Или выход ОДКБ. Да господь с вами, у нас же все российское оружие, возьмем простое, самое простое: выход из ОДКБ – это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты и вертолеты, танки, БМП и автоматы, а покупать по мировой цене, если Россия еще тебе продаст. Ну а потом, Россия продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете там требования: немедленно натовское вооружение", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.По его словам, в случае вступления Белоруссии в альянс, НАТО поставит Минску хлам."Ну и потом, знаете, это же жуткая глупость: если только мы сделаем этот шаг (выйдем из ОДКБ и вступим в НАТО - ред.), а вы понимаете, что россияне не будут на это спокойно смотреть, потому что, наверное, не очень приятно россиянам, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском. И, конечно, Россия категорически этому воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? Театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы это хотим?" - добавил Лукашенко.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>

https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576501021.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, нато, одкб, белоруссия, безопасность, в мире