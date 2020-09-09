Лукашенко заявил о необходимости крепкого лидера в стране
12:03 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые полномочия главы государства надо передавать другим ветвям власти, но в стране должен быть сильный лидер.
"Вы знаете, некоторые политические, особенно представители политических партий отдельных, подчеркиваю – отдельных, в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить - и Россия, и Беларусь, пример тому Украина, это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.