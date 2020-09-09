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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576975915.html
Лукашенко заявил о необходимости крепкого лидера в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые полномочия главы государства надо передавать другим ветвям власти, но в стране должен быть... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:03
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
украина
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что некоторые полномочия главы государства надо передавать другим ветвям власти, но в стране должен быть сильный лидер."Вы знаете, некоторые политические, особенно представители политических партий отдельных, подчеркиваю – отдельных, в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить - и Россия, и Беларусь, пример тому <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/protesty-1576973741.html
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украина
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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интервью александра лукашенко российским журналистам, украина, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о необходимости крепкого лидера в стране

12:03 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые полномочия главы государства надо передавать другим ветвям власти, но в стране должен быть сильный лидер.
"Вы знаете, некоторые политические, особенно представители политических партий отдельных, подчеркиваю – отдельных, в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить - и Россия, и Беларусь, пример тому Украина, это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
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Протесты в БелоруссииИнтервью Александра Лукашенко российским журналистамУкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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