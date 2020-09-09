Лукашенко назвал организаторов белорусских протестов

"Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет – американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну, а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.