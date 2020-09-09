Лукашенко назвал организаторов белорусских протестов
11:51 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в республике управляются из Польши, Чехии, Украины и Литвы.
"Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет – американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну, а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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