"Чистота, аккуратность, спокойствие". Лукашенко оценил ситуацию в стране
11:48 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о протестах в республике, заявил, что никакой дестабилизации в стране нет.
"Тут, как вы говорите, чистота, аккуратность, спокойствие и так далее. Но в воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам. Поэтому, вот ответ на мой вопрос: никакой дестабилизации в стране нет, и, знаете, если бы не внешний фактор, и этого б не было", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.
По его словам, в стране чистота, "несмотря на отдельные там хождения и прочее".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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