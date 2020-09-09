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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576974210.html
Песков прокомментировал сообщения о дате визита Лукашенко в Москву
Пока рано говорить о дате визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:36
2020-09-09T11:38
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пока рано говорить о дате визита президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Россию, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> запланирован в Россию на 14 сентября.На прошлой неделе с визитом в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> побывал премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. Итоги поездки были обсуждены на оперативном совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами Совбеза РФ.Сам Лукашенко во время встречи с Мишустиным заявил, что планирует во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. По его словам, выступления оппозиции в Белоруссии и политический кризис стали уроком для обеих стран.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, дмитрий песков, москва, белоруссия, в мире

Песков прокомментировал сообщения о дате визита Лукашенко в Москву

11:36 09.09.2020 (обновлено: 11:38 09.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пока рано говорить о дате визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.

"Пока рано (говорить об этом)".

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
На прошлой неделе с визитом в Минске побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Итоги поездки были обсуждены на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза РФ.
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8 сентября, 17:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии
Сам Лукашенко во время встречи с Мишустиным заявил, что планирует во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. По его словам, выступления оппозиции в Белоруссии и политический кризис стали уроком для обеих стран.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковМоскваБелоруссияВ мире
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