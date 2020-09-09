https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576974210.html

Песков прокомментировал сообщения о дате визита Лукашенко в Москву

Пока рано говорить о дате визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:36

2020-09-09T11:36

2020-09-09T11:38

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

москва

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пока рано говорить о дате визита президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Россию, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> запланирован в Россию на 14 сентября.На прошлой неделе с визитом в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> побывал премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. Итоги поездки были обсуждены на оперативном совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами Совбеза РФ.Сам Лукашенко во время встречи с Мишустиным заявил, что планирует во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. По его словам, выступления оппозиции в Белоруссии и политический кризис стали уроком для обеих стран.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576949327.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, москва, белоруссия, в мире