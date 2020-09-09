https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576974065.html
СМИ анонсировали громкое назначение в резиденции Лукашенко
Белорусский Telegram-канал "Пул Первого" сообщил о готовящемся громком кадровом назначении в резиденции президента Белоруссии. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:34
2020-09-09T11:34
2020-09-09T11:34
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский Telegram-канал <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">"Пул Первого"</a> сообщил о готовящемся громком кадровом назначении в резиденции президента Белоруссии.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире