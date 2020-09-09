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СМИ анонсировали громкое назначение в резиденции Лукашенко
Белорусский Telegram-канал "Пул Первого" сообщил о готовящемся громком кадровом назначении в резиденции президента Белоруссии. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:34
2020-09-09T11:34
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский Telegram-канал <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">"Пул Первого"</a> сообщил о готовящемся громком кадровом назначении в резиденции президента Белоруссии.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

СМИ анонсировали громкое назначение в резиденции Лукашенко

11:34 09.09.2020
3681
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Белорусский Telegram-канал "Пул Первого" сообщил о готовящемся громком кадровом назначении в резиденции президента Белоруссии.
"Громкое кадровое назначение во Дворце Независимости! Ждите новостей!" - сообщает канал, первым публикующий сообщения и видео о работе президента, которые затем дублируются на официальных ресурсах.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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