https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576973944.html

Лукашенко посетит Москву 14 сентября, сообщил источник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию 14 сентября, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:32

2020-09-09T11:32

2020-09-09T11:32

россия

александр лукашенко

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> посетит Россию 14 сентября, сообщил РИА Новости источник.Ранее пресс-секретарь российского лидера <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> говорил, что ведется подготовка визита Лукашенко в Москву.В Минске не утихают протестные настроения. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.На прошлой неделе с визитом в Минске побывал премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>. Итоги поездки были обсуждены на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза РФ.Сам Лукашенко во время встречи с Мишустиным заявил, что планирует во время предстоящей встречи с <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. По его словам, выступления оппозиции в Белоруссии и политический кризис стали уроком для обеих стран.Помимо политической ситуации в Белоруссии, на повестке есть и экономические вопросы. Один из них связан с перспективами реструктуризации долга Белоруссии перед Россией в 1 миллиард долларов. Лукашенко 27 августа заявил, что обсудил вопрос рефинансирования долга с Путиным. Министр финансов РФ Антон Силуанов 1 сентября сообщил, что минфины двух стран начинают техническую проработку условий рефинансирования.Другой темой российско-белорусской повестки является углубление интеграции в рамках Союзного государства. Договор о создании <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a> России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972112.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576941847.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, белоруссия, политика