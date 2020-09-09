Лукашенко посетит Москву 14 сентября, сообщил источник
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию 14 сентября, сообщил РИА Новости источник.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что ведется подготовка визита Лукашенко в Москву.
"Визит Лукашенко запланирован в Россию на 14 сентября", - сказал дипломатический источник в Москве.
В Минске не утихают протестные настроения. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
На прошлой неделе с визитом в Минске побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Итоги поездки были обсуждены на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза РФ.
Сам Лукашенко во время встречи с Мишустиным заявил, что планирует во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. По его словам, выступления оппозиции в Белоруссии и политический кризис стали уроком для обеих стран.
Помимо политической ситуации в Белоруссии, на повестке есть и экономические вопросы. Один из них связан с перспективами реструктуризации долга Белоруссии перед Россией в 1 миллиард долларов. Лукашенко 27 августа заявил, что обсудил вопрос рефинансирования долга с Путиным. Министр финансов РФ Антон Силуанов 1 сентября сообщил, что минфины двух стран начинают техническую проработку условий рефинансирования.
Другой темой российско-белорусской повестки является углубление интеграции в рамках Союзного государства. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
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