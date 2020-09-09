https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576973841.html
Интервью Александра Лукашенко российским журналистам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:42
2020-09-09T11:42
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576973154_0:78:3166:1859_1400x0_80_0_0_32b0a15f8dba9dc601bd9a3565a016fd.jpg
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" Евгения Рожкова и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна.
Leonid
Вопросы и ответы согласованы. Постанова для наивных. Нам не перестают врать уже десятилетиями.
115
Андрей Туфиков
26 лет правит надоел уходи к ....
111
101
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576973154_214:0:2945:2048_1400x0_80_0_0_a55558d35745d5dffe6b3165634b60a6.jpg
LIVE: Интервью Александра Лукашенко российским журналистам
LIVE: Интервью Александра Лукашенко российским журналистам
2020-09-09T11:42
true
PT108M01S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко российским журналистам, видео, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Интервью Александра Лукашенко российским журналистам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" Евгения Рожкова и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна.
2020-09-09T11:42
true
PT108M01S