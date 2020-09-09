https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576973841.html

Интервью Александра Лукашенко российским журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:42

2020-09-09T11:42

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интервью александра лукашенко российским журналистам

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" Евгения Рожкова и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна.

Leonid Вопросы и ответы согласованы. Постанова для наивных. Нам не перестают врать уже десятилетиями. 115

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, видео, александр лукашенко, белоруссия, в мире