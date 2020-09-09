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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576973841.html
Интервью Александра Лукашенко российским журналистам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:42
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" Евгения Рожкова и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна.
Вопросы и ответы согласованы. Постанова для наивных. Нам не перестают врать уже десятилетиями.
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белоруссия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Интервью Александра Лукашенко российским журналистам
LIVE: Интервью Александра Лукашенко российским журналистам
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интервью александра лукашенко российским журналистам, видео, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Интервью Александра Лукашенко российским журналистам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" Евгения Рожкова и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна.
2020-09-09T11:42
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Интервью Александра Лукашенко российским журналистам

11:42 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
20722
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопросы главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, корреспондента Первого канала Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" Евгения Рожкова и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна.
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Протесты в БелоруссииИнтервью Александра Лукашенко российским журналистамАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вопросы и ответы согласованы. Постанова для наивных. Нам не перестают врать уже десятилетиями.
9 сентября, 11:47
LeonidLeonid
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26 лет правит надоел уходи к ....
9 сентября, 11:53
Андрей ТуфиковАндрей Туфиков
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