https://ria.ru/20200909/kurs-1576984467.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,06 копейки, до 89,5663 рубля, курс доллара вырос на 10,68 копейки - до 76,0713... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:53
2020-09-09T13:53
2020-09-09T13:53
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,06 копейки, до 89,5663 рубля, курс доллара вырос на 10,68 копейки - до 76,0713 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,8 копейки, составив 82,1441 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
2
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика