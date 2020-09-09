https://ria.ru/20200909/kurs-1576980240.html

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:54

2020-09-09T12:54

2020-09-09T13:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

дмитрий песков

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это больше вопрос, который относится к прерогативе правительства, нашего макрорегулятора...Волатильность имеет место. Вы знаете, что мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас. В целом это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о курсе рубля."Это тема для постоянной работы, мониторинга всех показателей, в том числе курса национальных валют. Это те параметры, на которые обращают внимание ежедневно. В этом направлении работа ведется каждый день", - добавил Песков.

https://ria.ru/20200908/valyuta-1576924449.html

Станислав Попов Чем дешевле рубль, тем выгодней вывозить из России сырьё - чем Путин со своими дружками из кооператива «Озеро» в основном и занимается. 75

Юрий Ф Как же он достал... 55

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, дмитрий песков, экономика