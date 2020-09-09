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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200909/kurs-1576980240.html
В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:54
2020-09-09T13:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это больше вопрос, который относится к прерогативе правительства, нашего макрорегулятора...Волатильность имеет место. Вы знаете, что мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас. В целом это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о курсе рубля."Это тема для постоянной работы, мониторинга всех показателей, в том числе курса национальных валют. Это те параметры, на которые обращают внимание ежедневно. В этом направлении работа ведется каждый день", - добавил Песков.
https://ria.ru/20200908/valyuta-1576924449.html
Чем дешевле рубль, тем выгодней вывозить из России сырьё - чем Путин со своими дружками из кооператива «Озеро» в основном и занимается.
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Как же он достал...
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РИА Новости
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динамика курсов валют, дмитрий песков, экономика

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

12:54 09.09.2020 (обновлено: 13:12 09.09.2020)
9487
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это больше вопрос, который относится к прерогативе правительства, нашего макрорегулятора...Волатильность имеет место. Вы знаете, что мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас. В целом это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о курсе рубля.
"Это тема для постоянной работы, мониторинга всех показателей, в том числе курса национальных валют. Это те параметры, на которые обращают внимание ежедневно. В этом направлении работа ведется каждый день", - добавил Песков.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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1616101396
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютДмитрий ПесковЭкономика
Популярные комментарии
Чем дешевле рубль, тем выгодней вывозить из России сырьё - чем Путин со своими дружками из кооператива «Озеро» в основном и занимается.
9 сентября, 13:22
Станислав ПоповСтанислав Попов
57205011
Как же он достал...
9 сентября, 15:05
Юрий ФЮрий Ф
4530403
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