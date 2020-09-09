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https://ria.ru/20200909/krym-1576987149.html
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов из-за полетов в Крым
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым, передает в среду пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:31
2020-09-09T21:58
херсон
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 9 сен — РИА Новости.</strong> Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым, передает в среду пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов — нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова", — сообщила прокуратура в Telegram.Как отметили в прокуратуре, расследованием дела занимается главное управление Службы безопасности Украины в Крыму (с дислокацией в <a href="http://ria.ru/location_Kherson/" target="_blank" data-auto="true">Херсоне</a>). Дело было возбуждено по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее.В ведомстве напомнили, что начиная с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Официально <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова."Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правил международных полетов, в данный момент арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", — отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200908/krym-1576937334.html
серьезно? и на какой такой площадке на данный момент припаркованы арестанты? Ума нет правильно сформулировать, что вынесено постановление об аресте а не арестованы? Кто им дасть арестовать самолеты на территории России?
640
С тем же успехом они могут наложить арест на поезда и автомобили ))
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херсон
киев
украина
РИА Новости
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херсон, киев, украина, в мире

Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов из-за полетов в Крым

14:31 09.09.2020 (обновлено: 21:58 09.09.2020)
337579
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым, передает в среду пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины.
"По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов — нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова", — сообщила прокуратура в Telegram.
Как отметили в прокуратуре, расследованием дела занимается главное управление Службы безопасности Украины в Крыму (с дислокацией в Херсоне). Дело было возбуждено по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее.
В ведомстве напомнили, что начиная с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.
"Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правил международных полетов, в данный момент арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", — отметили в пресс-службе.
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Популярные комментарии
серьезно? и на какой такой площадке на данный момент припаркованы арестанты? Ума нет правильно сформулировать, что вынесено постановление об аресте а не арестованы? Кто им дасть арестовать самолеты на территории России?
9 сентября, 14:33
О Ольга Занкова
574410417
С тем же успехом они могут наложить арест на поезда и автомобили ))
9 сентября, 14:46
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
5138112110
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