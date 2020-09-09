https://ria.ru/20200909/krym-1576987149.html

Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов из-за полетов в Крым

Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым, передает в среду пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:31

2020-09-09T14:31

2020-09-09T21:58

херсон

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украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 9 сен — РИА Новости.</strong> Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым, передает в среду пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов — нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова", — сообщила прокуратура в Telegram.Как отметили в прокуратуре, расследованием дела занимается главное управление Службы безопасности Украины в Крыму (с дислокацией в <a href="http://ria.ru/location_Kherson/" target="_blank" data-auto="true">Херсоне</a>). Дело было возбуждено по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее.В ведомстве напомнили, что начиная с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Официально <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова."Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правил международных полетов, в данный момент арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200908/krym-1576937334.html

Ольга Занкова серьезно? и на какой такой площадке на данный момент припаркованы арестанты? Ума нет правильно сформулировать, что вынесено постановление об аресте а не арестованы? Кто им дасть арестовать самолеты на территории России? 640

Ярослав Погодин С тем же успехом они могут наложить арест на поезда и автомобили )) 622

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, киев, украина, в мире