Киев запустил чат-бот для жителей Крыма
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Граница России и Украины. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Чат-бот для крымчан в Telegram запустили на Украине, с его помощью граждане смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы относительно оформления документов и порядка пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента.
"Чат-бот CrimeaIsUAbot позволяет получить мгновенную консультацию 24/7 по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ. И это - с образцами документов для заполнения и возможностью записаться в очередь на подачу документов. Чат-бот будет размещен на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, перечень актуальных вопросов, на которые можно будет получить ответы, будет дополняться.
Как отмечается, уже работает электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины и заключение декларации с семейным врачом. Кроме того, продолжается работа по подаче в онлайн-режиме документов на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд в Крым для иностранцев и документов для регистрации актов гражданского состояния.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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