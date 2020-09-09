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https://ria.ru/20200909/krym-1576985353.html
Киев запустил чат-бот для жителей Крыма
Чат-бот для крымчан в Telegram запустили на Украине, с его помощью граждане смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы относительно оформления... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:06
2020-09-09T14:06
telegram (приложение)
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Чат-бот для крымчан в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> запустили на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, с его помощью граждане смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы относительно оформления документов и порядка пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента."Чат-бот CrimeaIsUAbot позволяет получить мгновенную консультацию 24/7 по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ. И это - с образцами документов для заполнения и возможностью записаться в очередь на подачу документов. Чат-бот будет размещен на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, перечень актуальных вопросов, на которые можно будет получить ответы, будет дополняться.Как отмечается, уже работает электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины и заключение декларации с семейным врачом. Кроме того, продолжается работа по подаче в онлайн-режиме документов на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд в Крым для иностранцев и документов для регистрации актов гражданского состояния.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://ria.ru/20200904/krym-1576798724.html
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республика крым
украина
РИА Новости
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Новости
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telegram (приложение), владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Киев запустил чат-бот для жителей Крыма

14:06 09.09.2020
22492
© РИА Новости / Владислав СергиенкоГраница России и Украины
Граница России и Украины - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Граница России и Украины. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Чат-бот для крымчан в Telegram запустили на Украине, с его помощью граждане смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы относительно оформления документов и порядка пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента.
"Чат-бот CrimeaIsUAbot позволяет получить мгновенную консультацию 24/7 по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ. И это - с образцами документов для заполнения и возможностью записаться в очередь на подачу документов. Чат-бот будет размещен на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, перечень актуальных вопросов, на которые можно будет получить ответы, будет дополняться.
Как отмечается, уже работает электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины и заключение декларации с семейным врачом. Кроме того, продолжается работа по подаче в онлайн-режиме документов на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд в Крым для иностранцев и документов для регистрации актов гражданского состояния.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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