https://ria.ru/20200909/kosovo-1577013227.html

Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой

Диалог руководства Сербии и косовоалбанских властей под эгидой ЕС в Брюсселе спустя 10 лет пора успешно завершить, заявил спецпредставитель Евросоюза по... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T23:58

2020-09-09T23:58

2020-09-09T23:58

александр вучич

мирослав лайчак

евросоюз

косово

сша

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 9 сен - РИА Новости.</strong> Диалог руководства Сербии и косовоалбанских властей под эгидой ЕС в Брюсселе спустя 10 лет пора успешно завершить, заявил спецпредставитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по переговорам Белграда и Приштины <a href="http://ria.ru/person_Miroslav_Lajjchak/" target="_blank" data-auto="true">Мирослав Лайчак</a>.Новый раунд политического диалога на высоком уровне между Белградом и Приштиной при содействии ЕС, в котором принимали участие президент Сербии Александр Вучич и "премьер" <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулах Хоти, прошел в понедельник в Брюсселе. Ранее сербская делегация во главе с <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вучичем</a> совершила двухдневный визит в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где провела переговоры с Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>."Сегодня отмечается 10 лет с тех пор, как ГА ООН приветствовала готовность ЕС содействовать процессу диалога Белграда и Приштины. Сейчас пора привести его к успешному завершению", - написал Лайчак в Twitter.В понедельник он сообщил, что Евросоюз намерен провести в сентябре еще одну встречу на высоком уровне с Сербией и самопровозглашенным Косово. Ранее официальный Брюссель многократно указывал, что переговоры должны завершиться подписанием юридически обязывающего документа о всеобъемлющей нормализации отношений.В четверг ожидается очередной на этой неделе визит в штаб-квартиру ЕС главы косовского "правительства" для встречи с руководством Европейского парламента. Во вторник Хоти принял у себя генсек НАТО Йенс Столтенберг. Глава Североатлантического альянса приветствовал возобновление диалога Сербии и самопровозглашенного Косово и их шаги к нормализации отношений.Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.

https://ria.ru/20200906/vuchich-1576842584.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, мирослав лайчак, евросоюз, косово, сша, в мире