https://ria.ru/20200909/korruptsiya-1576998901.html
Краснов заявил об изменении структуры коррупции в России
В России последние годы меняется структура коррупции, чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:19
2020-09-09T17:19
2020-09-09T17:19
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> В России последние годы меняется структура коррупции, чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки, сообщил генпрокурор <a href="https://ria.ru/person_Igor_Krasnov" target="_blank">Игорь Краснов</a>.При этом, по его словам, количество коррупционных преступлений, выявленных за последние несколько лет, остается примерно на одном уровне, около 30 тысяч в год.Доля коррупционной преступности в общей массе регистрируемых преступлений также практически неизменна: в 2018–2019 годах — 1,5%, за шесть месяцев этого года — 1,9%."Однако мне хотелось бы подчеркнуть, что не стоит трактовать эту тенденцию исключительно как ухудшение ситуации с коррупционной преступностью, усиление тяжести последствий преступных деяний. В большей степени она свидетельствует о выработке правильных ориентиров у правоохранительных органов на выявление более опасных посягательств", - добавил генпрокурор.
https://ria.ru/20200909/korruptsiya-1576997858.html
6
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.
В России последние годы меняется структура коррупции, чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки, сообщил генпрокурор Игорь Краснов
.
"С каждым годом регистрируется больше преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб. Чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ", - сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".
При этом, по его словам, количество коррупционных преступлений, выявленных за последние несколько лет, остается примерно на одном уровне, около 30 тысяч в год.
Доля коррупционной преступности в общей массе регистрируемых преступлений также практически неизменна: в 2018–2019 годах — 1,5%, за шесть месяцев этого года — 1,9%.
"Однако мне хотелось бы подчеркнуть, что не стоит трактовать эту тенденцию исключительно как ухудшение ситуации с коррупционной преступностью, усиление тяжести последствий преступных деяний. В большей степени она свидетельствует о выработке правильных ориентиров у правоохранительных органов на выявление более опасных посягательств", - добавил генпрокурор.