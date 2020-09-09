https://ria.ru/20200909/korruptsiya-1576998901.html

Краснов заявил об изменении структуры коррупции в России

В России последние годы меняется структура коррупции, чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:19

2020-09-09T17:19

2020-09-09T17:19

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> В России последние годы меняется структура коррупции, чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки, сообщил генпрокурор <a href="https://ria.ru/person_Igor_Krasnov" target="_blank">Игорь Краснов</a>.При этом, по его словам, количество коррупционных преступлений, выявленных за последние несколько лет, остается примерно на одном уровне, около 30 тысяч в год.Доля коррупционной преступности в общей массе регистрируемых преступлений также практически неизменна: в 2018–2019 годах — 1,5%, за шесть месяцев этого года — 1,9%."Однако мне хотелось бы подчеркнуть, что не стоит трактовать эту тенденцию исключительно как ухудшение ситуации с коррупционной преступностью, усиление тяжести последствий преступных деяний. В большей степени она свидетельствует о выработке правильных ориентиров у правоохранительных органов на выявление более опасных посягательств", - добавил генпрокурор.

https://ria.ru/20200909/korruptsiya-1576997858.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество