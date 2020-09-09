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Чиновников в России стали втрое чаще увольнять из-за коррупции
Российских чиновников за последние годы стали втрое чаще увольнять из-за коррупции с самой жесткой формулировкой - "в связи с утратой доверия", сообщил... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:07
2020-09-09T17:07
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Российских чиновников за последние годы стали втрое чаще увольнять из-за коррупции с самой жесткой формулировкой - "в связи с утратой доверия", сообщил генпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a>."Количество лиц, уволенных по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. Так, если в 2016 году это стало основанием для увольнения 383 чиновников, то в прошлом году уже 1150", - сказал Краснов в интервью газете <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсантъ"</a>.По его словам, увольнение в связи с утратой доверия является самым строгим видом дисциплинарного взыскания. Основанием для его применения могут послужить лишь грубые коррупционные правонарушения, "такие как умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов".
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество

Чиновников в России стали втрое чаще увольнять из-за коррупции

17:07 09.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российских чиновников за последние годы стали втрое чаще увольнять из-за коррупции с самой жесткой формулировкой - "в связи с утратой доверия", сообщил генпрокурор Игорь Краснов.
"Количество лиц, уволенных по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. Так, если в 2016 году это стало основанием для увольнения 383 чиновников, то в прошлом году уже 1150", - сказал Краснов в интервью газете "Коммерсантъ".
По его словам, увольнение в связи с утратой доверия является самым строгим видом дисциплинарного взыскания. Основанием для его применения могут послужить лишь грубые коррупционные правонарушения, "такие как умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов".
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