https://ria.ru/20200909/korruptsiya-1576997858.html

Чиновников в России стали втрое чаще увольнять из-за коррупции

Российских чиновников за последние годы стали втрое чаще увольнять из-за коррупции с самой жесткой формулировкой - "в связи с утратой доверия", сообщил... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:07

2020-09-09T17:07

2020-09-09T17:07

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Российских чиновников за последние годы стали втрое чаще увольнять из-за коррупции с самой жесткой формулировкой - "в связи с утратой доверия", сообщил генпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a>."Количество лиц, уволенных по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. Так, если в 2016 году это стало основанием для увольнения 383 чиновников, то в прошлом году уже 1150", - сказал Краснов в интервью газете <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсантъ"</a>.По его словам, увольнение в связи с утратой доверия является самым строгим видом дисциплинарного взыскания. Основанием для его применения могут послужить лишь грубые коррупционные правонарушения, "такие как умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов".

https://ria.ru/20200828/solntsev-1576444600.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество