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https://ria.ru/20200909/koronavirus-1577012986.html
Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
Президент США Дональд Трамп вновь отказался взять ответственность за высокую смертность от коронавируса в США, он уверен, что если бы не действия его... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T23:32
2020-09-09T23:32
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
китай
европа
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> вновь отказался взять ответственность за высокую смертность от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в США, он уверен, что если бы не действия его администрации, "умерли бы миллионы"."Думаю, если мы бы не делали то, что мы делали, умерли бы миллионы людей. Мы закрыли страну, мы сделали это очень эффективно, мы провели работу, мы узнали об этом ужасном заболевании вместе со всем миром", - сказал Трамп журналистам в среду."Думаю, с любой позиции мы провели невероятную работу. Мы вообще не должны были потерять кого-либо, но <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> выпустил что-то, что им не позволено выпускать, это вышло из Китая, попало в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> и по всему миру. Этого не должно было произойти", - сказал президент США.Известный журналист американской газеты Washington Post Боб Вудворд в своей новой книге "Ярость" (Rage) пишет, что президент США Дональд Трамп признавал, что знал о том, что коронавирус опасен, при этом публично неоднократно преуменьшал его серьезность. Комментируя публикацию выдержек из книги Вудворда, Трамп заявил, что он не хотел создавать панику в стране.По последним данным Университета имени Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели 6,334 миллиона американцев, 189,9 тысячи из них скончались.
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китай
европа
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коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, китай, европа, сша, в мире

Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса

23:32 09.09.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь отказался взять ответственность за высокую смертность от коронавируса в США, он уверен, что если бы не действия его администрации, "умерли бы миллионы".
"Думаю, если мы бы не делали то, что мы делали, умерли бы миллионы людей. Мы закрыли страну, мы сделали это очень эффективно, мы провели работу, мы узнали об этом ужасном заболевании вместе со всем миром", - сказал Трамп журналистам в среду.
"Думаю, с любой позиции мы провели невероятную работу. Мы вообще не должны были потерять кого-либо, но Китай выпустил что-то, что им не позволено выпускать, это вышло из Китая, попало в Европу и по всему миру. Этого не должно было произойти", - сказал президент США.
Известный журналист американской газеты Washington Post Боб Вудворд в своей новой книге "Ярость" (Rage) пишет, что президент США Дональд Трамп признавал, что знал о том, что коронавирус опасен, при этом публично неоднократно преуменьшал его серьезность. Комментируя публикацию выдержек из книги Вудворда, Трамп заявил, что он не хотел создавать панику в стране.
По последним данным Университета имени Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели 6,334 миллиона американцев, 189,9 тысячи из них скончались.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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