https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576996494.html

Вице-премьер Крыма заразилась коронавирусом

Вице-премьер правительства – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская сообщила, что заболела коронавирусом. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:44

2020-09-09T16:44

2020-09-09T17:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Вице-премьер правительства – министр труда и соцзащиты <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> Елена Романовская сообщила, что заболела коронавирусом."Положительный анализ пришел", - сказала она РИА Новости, добавив, что чувствует себя хорошо и уже проходит курс лечения.Романовская во вторник принимала участие в заседании правительства Крыма под руководством главы региона Сергея Аксенова, на заседании присутствовали глава парламента региона Владимир Константинов, глава правительства Юрий Гоцанюк, сенатор Ольга Ковитиди, а также другие вице-премьеры правительства республики.В понедельник Романовская посетила площадку всероссийского фестиваля "Пара-Крым" в Евпатории, где приняла участие в награждении спортсменов с ограниченными физическими возможностями.Романовской 54 года. Она родилась в Бахчисарайском районе Крыма. В качестве вице-премьера курирует сферу здравоохранения и весь социальный блок.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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