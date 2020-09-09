https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576996494.html
Вице-премьер Крыма заразилась коронавирусом
Вице-премьер правительства – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская сообщила, что заболела коронавирусом. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:44
2020-09-09T16:44
2020-09-09T17:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Вице-премьер правительства – министр труда и соцзащиты <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> Елена Романовская сообщила, что заболела коронавирусом."Положительный анализ пришел", - сказала она РИА Новости, добавив, что чувствует себя хорошо и уже проходит курс лечения.Романовская во вторник принимала участие в заседании правительства Крыма под руководством главы региона Сергея Аксенова, на заседании присутствовали глава парламента региона Владимир Константинов, глава правительства Юрий Гоцанюк, сенатор Ольга Ковитиди, а также другие вице-премьеры правительства республики.В понедельник Романовская посетила площадку всероссийского фестиваля "Пара-Крым" в Евпатории, где приняла участие в награждении спортсменов с ограниченными физическими возможностями.Романовской 54 года. Она родилась в Бахчисарайском районе Крыма. В качестве вице-премьера курирует сферу здравоохранения и весь социальный блок.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости.
Вице-премьер правительства – министр труда и соцзащиты Крыма
Елена Романовская сообщила, что заболела коронавирусом.
"Положительный анализ пришел", - сказала она РИА Новости, добавив, что чувствует себя хорошо и уже проходит курс лечения.
Романовская во вторник принимала участие в заседании правительства Крыма под руководством главы региона Сергея Аксенова, на заседании присутствовали глава парламента региона Владимир Константинов, глава правительства Юрий Гоцанюк, сенатор Ольга Ковитиди, а также другие вице-премьеры правительства республики.
В понедельник Романовская посетила площадку всероссийского фестиваля "Пара-Крым" в Евпатории, где приняла участие в награждении спортсменов с ограниченными физическими возможностями.
Романовской 54 года. Она родилась в Бахчисарайском районе Крыма. В качестве вице-премьера курирует сферу здравоохранения и весь социальный блок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.