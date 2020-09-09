В США выявили 26,3 тысячи новых случаев COVID-19
© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 26,3 тысячи, скончались еще более 400 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 26 387 новых случаев COVID-19 и 445 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
Днем ранее эти показатели составляли 24 257 и 267 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США 6 328 054 случая заражения коронавирусом и 189 698 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,3 миллиона человек.
Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 27,6 миллиона случаев заражения и 898 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились 18,5 миллиона человек.
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