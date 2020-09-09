https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576985577.html

В США выявили 26,3 тысячи новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 26,3 тысячи, скончались еще более 400 человек,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:09

2020-09-09T14:09

2020-09-09T14:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 26,3 тысячи, скончались еще более 400 человек, сообщает <a href="https://www.jhu.edu/" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 26 387 новых случаев COVID-19 и 445 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 24 257 и 267 соответственно.По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США 6 328 054 случая заражения коронавирусом и 189 698 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,3 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 27,6 миллиона случаев заражения и 898 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились 18,5 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576969852.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире