https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576983684.html

Выплаты за работу в соцучреждениях в пандемию могут продлить

Выплаты работникам соцучреждений за особые условия труда во время пандемии коронавируса планируется продлить до 15 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:40

2020-09-09T13:40

2020-09-09T13:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Выплаты работникам соцучреждений за особые условия труда во время пандемии коронавируса планируется продлить до 15 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ."В соответствии с проектом постановления правительства РФ выплаты работникам соцучреждений за особые условия труда во время пандемии планируется продлить до 15 октября. Это связано с тем, что в большинстве регионов еще сохраняется режим работы учреждений, предусматривающий изоляцию сотрудников внутри учреждений вместе с проживающими в них гражданами на протяжении 14-дневных рабочих смен", - заявили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что для продления выплат из резервного фонда правительства будет дополнительно выделено почти 1,9 миллиарда рублей, общая сумма средств, направленных на стимулирующие выплаты работникам стационарных социальных учреждений, превысит 15 миллиардов рублей.Сейчас сотрудникам соцучреждений произведено более 335 тысяч стимулирующих выплат, уточнили в Минтруде.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200801/1575209347.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)