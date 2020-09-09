https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576982125.html

Названа смертельная опасность одновременного заболевания гриппом и COVID

Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может быть смертельно опасным для человека, рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сайту Aif.ru. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:18

2020-09-09T13:18

2020-09-09T13:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может быть смертельно опасным для человека, рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сайту <a href="https://aif.ru/" target="_blank">Aif.ru</a>.Он напомнил, что грипп может перейти в пневмонию, есть опасность возникновения проблем с носоглоткой, бронхами и легкими. Заражение же <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> – это в большинстве случаев бронхелегочное заболевание. При одновременном заражении этими двумя вирусами появляются сердечно-сосудистые проблемы, вплоть до полиорганной недостаточности. При этом специалист подчеркнул, что течение этих заболеваний вместе зависит от многих факторов. Хороший сон и спортивная подготовка, по его словам, помогают легче переносить заражение.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979760.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, общество