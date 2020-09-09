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https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576982125.html
Названа смертельная опасность одновременного заболевания гриппом и COVID
Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может быть смертельно опасным для человека, рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сайту Aif.ru. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:18
2020-09-09T13:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может быть смертельно опасным для человека, рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сайту <a href="https://aif.ru/" target="_blank">Aif.ru</a>.Он напомнил, что грипп может перейти в пневмонию, есть опасность возникновения проблем с носоглоткой, бронхами и легкими. Заражение же <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> – это в большинстве случаев бронхелегочное заболевание. При одновременном заражении этими двумя вирусами появляются сердечно-сосудистые проблемы, вплоть до полиорганной недостаточности. При этом специалист подчеркнул, что течение этих заболеваний вместе зависит от многих факторов. Хороший сон и спортивная подготовка, по его словам, помогают легче переносить заражение.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, общество

Названа смертельная опасность одновременного заболевания гриппом и COVID

13:18 09.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может быть смертельно опасным для человека, рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сайту Aif.ru.
Он напомнил, что грипп может перейти в пневмонию, есть опасность возникновения проблем с носоглоткой, бронхами и легкими. Заражение же коронавирусом – это в большинстве случаев бронхелегочное заболевание.

"В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно – и так каждое из них бьет по двум точкам как минимум", — отметил врач.

При одновременном заражении этими двумя вирусами появляются сердечно-сосудистые проблемы, вплоть до полиорганной недостаточности.
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При этом специалист подчеркнул, что течение этих заболеваний вместе зависит от многих факторов. Хороший сон и спортивная подготовка, по его словам, помогают легче переносить заражение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
253404
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Общество
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