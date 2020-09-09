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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576970664.html
В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 642 , Санкт-Петербурге - 218, Московской области - 164, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:36
2020-09-09T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 642 , <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 218, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> - 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 642, 2. Санкт-Петербург - 218, 3. Московская область - 164", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Чеченской Республике и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> - по восемь, а также в Ненецком автономном округе - 1.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)

В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса

10:36 09.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 642 , Санкт-Петербурге - 218, Московской области - 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 642, 2. Санкт-Петербург - 218, 3. Московская область - 164", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Чеченской Республике и Еврейской автономной области - по восемь, а также в Ненецком автономном округе - 1.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
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