https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576970408.html

В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5218 новых случаев COVID-19, 142 человека умерли, 6409 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:32

2020-09-09T10:32

2020-09-09T11:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 5218 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, 142 человека умерли, 6409 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.При этом у 1195 человек (22,9 процента) заболевание протекает без симптомов.Новые случаи отмечены в 83 регионах, больше всего их в Москве — 642. В Санкт-Петербурге выявили 218 инфицированных, в Подмосковье — 164. Минимальные значения зафиксированы в Чечне и Еврейской автономной области — по восемь новых случаев, а также в Ненецком автономном округе — один. В Чукотском автономном округе и Севастополе прироста не отмечалось. Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 1 041 007 человек. Темп прироста за минувшие сутки составил 0,5 процента.По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается 27,2 миллиона заразившихся коронавирусом, 891 тысяча из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576949182.html

Антивирус Понеслось! 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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