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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576970408.html
В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5218 новых случаев COVID-19, 142 человека умерли, 6409 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:32
2020-09-09T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 5218 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, 142 человека умерли, 6409 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.При этом у 1195 человек (22,9 процента) заболевание протекает без симптомов.Новые случаи отмечены в 83 регионах, больше всего их в Москве — 642. В Санкт-Петербурге выявили 218 инфицированных, в Подмосковье — 164. Минимальные значения зафиксированы в Чечне и Еврейской автономной области — по восемь новых случаев, а также в Ненецком автономном округе — один. В Чукотском автономном округе и Севастополе прироста не отмечалось. Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 1 041 007 человек. Темп прироста за минувшие сутки составил 0,5 процента.По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается 27,2 миллиона заразившихся коронавирусом, 891 тысяча из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576949182.html
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 09.09.2020 (обновлено: 11:09 09.09.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5218 новых случаев COVID-19, 142 человека умерли, 6409 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 1195 человек (22,9 процента) заболевание протекает без симптомов.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 17:30
Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Новые случаи отмечены в 83 регионах, больше всего их в Москве — 642. В Санкт-Петербурге выявили 218 инфицированных, в Подмосковье — 164. Минимальные значения зафиксированы в Чечне и Еврейской автономной области — по восемь новых случаев, а также в Ненецком автономном округе — один. В Чукотском автономном округе и Севастополе прироста не отмечалось.
Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 1 041 007 человек. Темп прироста за минувшие сутки составил 0,5 процента.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 27,2 миллиона заразившихся коронавирусом, 891 тысяча из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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9 сентября, 10:35
ААнтивирус
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