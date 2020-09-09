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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576969852.html
В США назвали число детей, заразившихся коронавирусом
Более 500 тысяч детей в США заразились новым коронавирусом с начала эпидемии в стране, следует из данных, обнародованных Американской академией педиатрии (AAP). РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:22
2020-09-09T10:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Более 500 тысяч детей в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заразились новым коронавирусом с начала эпидемии в стране, следует из данных, обнародованных Американской академией педиатрии (AAP).В своем докладе организация представила результаты исследования случаев коронавируса среди детей по состоянию на третье сентября. Специалисты собрали данные по заболеванию детей разного возраста, которые сообщали департаменты здравоохранения 49 штатов, <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, <a href="http://ria.ru/location_Puerto_Rico/" target="_blank" data-auto="true">Пуэрто-Рико</a> и <a href="http://ria.ru/location_Guam/" target="_blank" data-auto="true">Гуама</a>. Штат <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a> не был включен в выборку.Специалисты отметили, что на 100 тысяч детей приходится 680 случаев заражения. С 20 августа по 3 сентября было выявлено свыше 70 тысяч новых случаев заражения.Показатели смертности были зафиксированы по данным депздравов 42 штатов и Нью-Йорка. От общего числа летальных исходов людей с коронавирусом дети составили от 0% до 0,3%. В общей сложности скончались 103 заболевших ребенка.По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено свыше 6,3 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 190 тысяч человек скончались, выздоровели более 2,3 миллиона заболевших.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576790394.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США назвали число детей, заразившихся коронавирусом

10:22 09.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 500 тысяч детей в США заразились новым коронавирусом с начала эпидемии в стране, следует из данных, обнародованных Американской академией педиатрии (AAP).
В своем докладе организация представила результаты исследования случаев коронавируса среди детей по состоянию на третье сентября. Специалисты собрали данные по заболеванию детей разного возраста, которые сообщали департаменты здравоохранения 49 штатов, Нью-Йорка, Пуэрто-Рико и Гуама. Штат Техас не был включен в выборку.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
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"Общее количество случаев заболевания COVID-19 у детей: всего зафиксировано 513 415 случаев COVID-19, это 9,8% от всех случаев", - говорится в тексте.
Специалисты отметили, что на 100 тысяч детей приходится 680 случаев заражения. С 20 августа по 3 сентября было выявлено свыше 70 тысяч новых случаев заражения.
Показатели смертности были зафиксированы по данным депздравов 42 штатов и Нью-Йорка. От общего числа летальных исходов людей с коронавирусом дети составили от 0% до 0,3%. В общей сложности скончались 103 заболевших ребенка.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено свыше 6,3 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 190 тысяч человек скончались, выздоровели более 2,3 миллиона заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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