https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576969852.html

В США назвали число детей, заразившихся коронавирусом

Более 500 тысяч детей в США заразились новым коронавирусом с начала эпидемии в стране, следует из данных, обнародованных Американской академией педиатрии (AAP). РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:22

2020-09-09T10:22

2020-09-09T10:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Более 500 тысяч детей в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заразились новым коронавирусом с начала эпидемии в стране, следует из данных, обнародованных Американской академией педиатрии (AAP).В своем докладе организация представила результаты исследования случаев коронавируса среди детей по состоянию на третье сентября. Специалисты собрали данные по заболеванию детей разного возраста, которые сообщали департаменты здравоохранения 49 штатов, <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, <a href="http://ria.ru/location_Puerto_Rico/" target="_blank" data-auto="true">Пуэрто-Рико</a> и <a href="http://ria.ru/location_Guam/" target="_blank" data-auto="true">Гуама</a>. Штат <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a> не был включен в выборку.Специалисты отметили, что на 100 тысяч детей приходится 680 случаев заражения. С 20 августа по 3 сентября было выявлено свыше 70 тысяч новых случаев заражения.Показатели смертности были зафиксированы по данным депздравов 42 штатов и Нью-Йорка. От общего числа летальных исходов людей с коронавирусом дети составили от 0% до 0,3%. В общей сложности скончались 103 заболевших ребенка.По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено свыше 6,3 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 190 тысяч человек скончались, выздоровели более 2,3 миллиона заболевших.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576790394.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире