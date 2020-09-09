https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576964758.html

Ученые рассказали, сколько COVID-19 может выживать на охлажденном лососе

Коронавирус нового типа может выживать и оставаться вирулентным более недели на поверхности охлажденного свежего лосося, следует из препринта исследования... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T07:19

2020-09-09T07:19

2020-09-09T07:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>ПЕКИН, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирус</a> нового типа может выживать и оставаться вирулентным более недели на поверхности охлажденного свежего лосося, следует из препринта исследования китайских ученых, опубликованного на платформе <a href="https://www.biorxiv.org/" target="_blank">biorxiv.org</a>Несколько вспышек коронавируса в Китае, в том числе в Ухане, были связаны с рынками морепродуктов. В мае-июне власти Китая временно запретили импорт лосося и сняли его с продажи после вспышки на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади", где на разделочной доске для лосося был обнаружен коронавирус. Это вызвало опасения, что поверхность мяса или охлажденной рыбы может быть потенциальным источником передачи вируса. Позднее китайские власти заявили, что доказательств того, что источником вспышки был лосось, нет, а также пояснили, что сама рыба не может быть заразной, однако вирус может находиться на ее поверхности.Эксперимент, проведенный группой китайских ученых, показал, что вирус SARS-CoV-2 (официальное название коронавируса) остается вирулентным на поверхности лосося в течение двух дней при температуре 25 градусов по Цельсию, а при температуре 4 градуса - по меньшей мере восемь дней.Лосось на рынках, в ресторанах и при транспортировке хранится при температуре 4 градуса по Цельсию. Высококачественный лосось транспортируется по миру в течение считанных дней.В отличие от овощей и фруктов рыба должна транспортироваться и храниться в условиях низких температур, это означает, что вирус на поверхности рыбы, которая продается на рынках морепродуктов, может выживать в течение длительного времени."SARS-CoV-2 может выживать более недели на поверхности рыбы при температуре 4 градуса по Цельсию - температура в холодильниках, в холодных помещениях и в транспортных средствах для перевозки рыбы. Это требует нового строгого протокола по инспекции импорта и экспорта рыбы прежде чем, она будет допущена к продаже", - считают ученые.По разным оценкам, Китай до пандемии ежегодно импортировал от 40 000 до 100 000 тонн лосося, что делает его одним из крупнейших потребителей лосося в мире. Основными импортерами лосося являются Чили, Норвегия, Вьетнам и Австралия.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество