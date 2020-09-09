https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963582.html
Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет поставлена в Венесуэлу в сентябре для проведения... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T02:10
2020-09-09T02:10
2020-09-09T02:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николас мадуро
венесуэла
в мире
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<strong>МЕХИКО, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> сообщил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет поставлена в Венесуэлу в сентябре для проведения клинических испытаний."В сентябре прибудет первая вакцина, из России, для клинических испытаний", - заявил Мадуро в ходе телевыступления, которое транслируется в его Twitter.Политик добавил, что намерен обсудить с руководством Национальной избирательной комиссии возможность вакцинации всех кандидатов на предстоящих выборах в Национальную ассамблею для спокойного проведения предвыборной кампании. Речь идет о 14,4 тысячи кандидатах в депутаты Нацассамблеи.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963336.html
1
россия
венесуэла
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николас мадуро, венесуэла, в мире