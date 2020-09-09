https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963582.html

Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет поставлена в Венесуэлу в сентябре для проведения... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T02:10

2020-09-09T02:10

2020-09-09T02:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

николас мадуро

венесуэла

в мире

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<strong>МЕХИКО, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> сообщил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет поставлена в Венесуэлу в сентябре для проведения клинических испытаний."В сентябре прибудет первая вакцина, из России, для клинических испытаний", - заявил Мадуро в ходе телевыступления, которое транслируется в его Twitter.Политик добавил, что намерен обсудить с руководством Национальной избирательной комиссии возможность вакцинации всех кандидатов на предстоящих выборах в Национальную ассамблею для спокойного проведения предвыборной кампании. Речь идет о 14,4 тысячи кандидатах в депутаты Нацассамблеи.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963336.html

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россия

венесуэла

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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