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https://ria.ru/20200909/korchevnikov-1576987886.html
"Чуть подлечивался этим летом". Корчевников впервые рассказал о болезни
Генеральный директор канала "Спас" и телеведущий Борис Корчевников признался, что этим летом лежал в больнице. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:40
2020-09-09T23:03
культура
шоу-бизнес
борис корчевников
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Генеральный директор канала "Спас" и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank">Борис Корчевников</a> признался, что этим летом лежал в больнице. Он опубликовал в<a href="https://www.instagram.com/p/CE42FfCBEDm/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram</a> фотографию иконы в храме одного из столичных лечебных заведений."В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Для меня это чудо &lt;…&gt; и тихое напоминание, что и Он, как бы страшно ни было, здесь, с нами", — написал он. В комментариях подписчики пожелали ему здоровья и сил. В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. По словам онкологов, это может говорить о рецидиве опухоли. Сам телеведущий не комментировал эти слухи.
https://ria.ru/20200901/korchevnikov-1576555458.html
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шоу-бизнес, борис корчевников

"Чуть подлечивался этим летом". Корчевников впервые рассказал о болезни

14:40 09.09.2020 (обновлено: 23:03 09.09.2020)
11064
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Генеральный директор канала "Спас" и телеведущий Борис Корчевников признался, что этим летом лежал в больнице.
Он опубликовал в Instagram фотографию иконы в храме одного из столичных лечебных заведений.
"В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Для меня это чудо <…> и тихое напоминание, что и Он, как бы страшно ни было, здесь, с нами", — написал он.
В комментариях подписчики пожелали ему здоровья и сил.
В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом.
По словам онкологов, это может говорить о рецидиве опухоли. Сам телеведущий не комментировал эти слухи.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 03:51Культура
Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
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КультураШоу-бизнесБорис Корчевников
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