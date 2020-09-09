https://ria.ru/20200909/korchevnikov-1576987886.html

"Чуть подлечивался этим летом". Корчевников впервые рассказал о болезни

Генеральный директор канала "Спас" и телеведущий Борис Корчевников признался, что этим летом лежал в больнице. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:40

2020-09-09T14:40

2020-09-09T23:03

культура

шоу-бизнес

борис корчевников

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Генеральный директор канала "Спас" и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank">Борис Корчевников</a> признался, что этим летом лежал в больнице. Он опубликовал в<a href="https://www.instagram.com/p/CE42FfCBEDm/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram</a> фотографию иконы в храме одного из столичных лечебных заведений."В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Для меня это чудо <…> и тихое напоминание, что и Он, как бы страшно ни было, здесь, с нами", — написал он. В комментариях подписчики пожелали ему здоровья и сил. В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. По словам онкологов, это может говорить о рецидиве опухоли. Сам телеведущий не комментировал эти слухи.

https://ria.ru/20200901/korchevnikov-1576555458.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, борис корчевников