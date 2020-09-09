https://ria.ru/20200909/konkurs-1576987848.html

Выпуск четвертого сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 20 сентября

Телеканал НТВ объявил точную дату премьеры четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:53

2020-09-09T14:53

2020-09-09T14:53

россия

шоу "ты супер"

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Телеканал НТВ объявил точную дату премьеры четвертого сезона международного вокального конкурса "<a href="https://ria.ru/you_super_27022017" target="_blank">Ты супер</a>!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 20 сентября.Правила конкурса остаются неизменными: в новом сезоне участвуют 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домой. География конкурса тоже, как всегда, обширна. На этот раз проект охватил 9 стран: это Россия, Украина, Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Грузия, Эстония, Абхазия и Азербайджан.Помимо новых конкурсантов, на сцену проекта выйдут и участники прошлых лет – победитель суперсезона Денберел Ооржак, финалист Иван Масленников и полуфиналист Юсуп Алиев.В составе жюри – вновь композитор Игорь Крутой, который уже не первый раз выступает в проекте в роли наставника, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, певица Елка, а также музыкант и актер Алексей Воробьев. Последний, кстати, специально прилетит в Москву из Лос-Анджелеса – и все ради проекта. Однако путешествие Алексею Воробьеву предстоит не из легких, ведь авиасообщение между Россией и США сейчас отсутствует из-за пандемии. Поэтому артисту придется добираться до Москвы с пересадками. В целом поездка займет почти двое суток, но Воробьева это не останавливает.Ведущими конкурса по-прежнему остаются Вадим Такменев и Анастасия Пак. Как признается Такменев, для него запуск нового сезона шоу сопоставим с встречей большой и дружной семьи после летних каникул.С ним соглашается и Анастасия Пак:"Все мы очень соскучились по проекту, ведь это не просто конкурс, где ребёнок вышел на сцену и спел. Это проект, где перед тем, как выйти и спеть, нужно преодолеть что-то большее, чем просто неудача. Каждый ребёнок, выходя на сцену доказывает миру и себе, что он сильный, классный и талантливый. Что у него всё получится, и это первый шаг к его цели, мечте и другой жизни", - говорит она.Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран.

https://ria.ru/20200728/1575048613.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу "ты супер"