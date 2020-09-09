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Житель Урала, избивший жену из-за ее беременности, получил 2 года колонии
Суд отправил в колонию на два года жителя Челябинской области, который избил свою супругу после известия о ее беременности, из-за травм женщина лишилась... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:10
2020-09-09T10:10
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Суд отправил в колонию на два года жителя <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, который избил свою супругу после известия о ее беременности, из-за травм женщина лишилась ребенка, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, обвиняемый вечером 22 апреля, будучи в состоянии алкогольного опьянения и узнав, что его 26-летняя жена беременна, ударил ее ногой. Женщина упала на пол, он еще несколько раз пнул ее в область живота. Как следствие - разрывы печени и селезенки с кровоизлиянием в брюшную полость. Из-за травм у женщины прервалась беременность на сроке 21-22 недели.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), уточняется в сообщении.Вину подсудимый признал в полном объеме, извинился перед потерпевшей, поясняет пресс-центр.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/proisshestviya-1576956985.html
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челябинская область
РИА Новости
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челябинская область, происшествия

Житель Урала, избивший жену из-за ее беременности, получил 2 года колонии

10:10 09.09.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Суд отправил в колонию на два года жителя Челябинской области, который избил свою супругу после известия о ее беременности, из-за травм женщина лишилась ребенка, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, обвиняемый вечером 22 апреля, будучи в состоянии алкогольного опьянения и узнав, что его 26-летняя жена беременна, ударил ее ногой. Женщина упала на пол, он еще несколько раз пнул ее в область живота. Как следствие - разрывы печени и селезенки с кровоизлиянием в брюшную полость. Из-за травм у женщины прервалась беременность на сроке 21-22 недели.
"Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Судом виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), уточняется в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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