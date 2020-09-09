https://ria.ru/20200909/koloniya-1576969242.html

Житель Урала, избивший жену из-за ее беременности, получил 2 года колонии

Суд отправил в колонию на два года жителя Челябинской области, который избил свою супругу после известия о ее беременности, из-за травм женщина лишилась... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:10

2020-09-09T10:10

2020-09-09T10:10

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg

<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Суд отправил в колонию на два года жителя <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, который избил свою супругу после известия о ее беременности, из-за травм женщина лишилась ребенка, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, обвиняемый вечером 22 апреля, будучи в состоянии алкогольного опьянения и узнав, что его 26-летняя жена беременна, ударил ее ногой. Женщина упала на пол, он еще несколько раз пнул ее в область живота. Как следствие - разрывы печени и селезенки с кровоизлиянием в брюшную полость. Из-за травм у женщины прервалась беременность на сроке 21-22 недели.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), уточняется в сообщении.Вину подсудимый признал в полном объеме, извинился перед потерпевшей, поясняет пресс-центр.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/proisshestviya-1576956985.html

1

челябинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, происшествия