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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1577010487.html
Колесникова считает, что ее пытались похитить
Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение, намерена вместе с... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T21:47
2020-09-09T21:47
протесты в белоруссии
мария колесникова
госпогранкомитет белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> расценивает события последних дней как похищение, намерена вместе с адвокатом составлять обращения, чтобы были установлены виновные в ее насильственном вывозе на границу с Украиной, сообщил в среду штаб экс-претендента на пост президента республики <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>.Ранее в среду Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова и еще один член президиума КС оппозиции Максим Знак являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В нем также отмечается, что сторонники Бабарико требуют расследовать "факт похищения" Колесниковой, "незаконное удержание и угрозы", а также прекратить уголовное дело против нее и других оппозиционеров – юристов Знака, Ильи Салея и всех, кого в штабе Бабарико считают политическими заключенными.В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил, что представители КС оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну. Она была задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, которая в августе выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/kolesnikova-1576995265.html
О! Уже член президиума КС! Уже президиум возник. А что за КС? Кто формировал, назначал членов, кто из народа Белоруссии голосовал за это? А кто признал КС? ЕС и США. Так вот кто формировал и назначал. К народу Белоруссии данный орган не имеет никакого отношения. Поэтому правильнее всего его назвать Координационный Орган Западной Агентуры (КОЗА). Состоит из ДЕгенератов, РЕнегатов и ЗАпадников (ДЕРЕЗА). В итоге имеем не КС, А КОЗА ДЕРЕЗА.
31
Ну да, на флейте в СИЗО играть некому было - потому и похищали
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минск
белоруссия
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мария колесникова, госпогранкомитет белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Колесникова считает, что ее пытались похитить

21:47 09.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение, намерена вместе с адвокатом составлять обращения, чтобы были установлены виновные в ее насильственном вывозе на границу с Украиной, сообщил в среду штаб экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
Ранее в среду Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова и еще один член президиума КС оппозиции Максим Знак являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение - серьезное уголовное преступление - и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу. Все, что рассказала Мария адвокату, подтверждает историю Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которых заставляли вывезти Марию в Украину", - говорится в сообщении штаба, который связан с советом оппозиции.

В нем также отмечается, что сторонники Бабарико требуют расследовать "факт похищения" Колесниковой, "незаконное удержание и угрозы", а также прекратить уголовное дело против нее и других оппозиционеров – юристов Знака, Ильи Салея и всех, кого в штабе Бабарико считают политическими заключенными.
В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители КС оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну. Она была задержана.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 16:28
Отец Колесниковой предположил будущее задержанной дочери
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая в августе выехала в Литву в целях безопасности.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаГоспогранкомитет БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
О! Уже член президиума КС! Уже президиум возник. А что за КС? Кто формировал, назначал членов, кто из народа Белоруссии голосовал за это? А кто признал КС? ЕС и США. Так вот кто формировал и назначал. К народу Белоруссии данный орган не имеет никакого отношения. Поэтому правильнее всего его назвать Координационный Орган Западной Агентуры (КОЗА). Состоит из ДЕгенератов, РЕнегатов и ЗАпадников (ДЕРЕЗА). В итоге имеем не КС, А КОЗА ДЕРЕЗА.
9 сентября, 22:12
sizif8sizif8
2330113
Ну да, на флейте в СИЗО играть некому было - потому и похищали
9 сентября, 22:02
Илья ГольдманИлья Гольдман
720112
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