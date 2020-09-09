Колесникова считает, что ее пытались похитить
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение, намерена вместе с адвокатом составлять обращения, чтобы были установлены виновные в ее насильственном вывозе на границу с Украиной, сообщил в среду штаб экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
Ранее в среду Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова и еще один член президиума КС оппозиции Максим Знак являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение - серьезное уголовное преступление - и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу. Все, что рассказала Мария адвокату, подтверждает историю Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которых заставляли вывезти Марию в Украину", - говорится в сообщении штаба, который связан с советом оппозиции.
В нем также отмечается, что сторонники Бабарико требуют расследовать "факт похищения" Колесниковой, "незаконное удержание и угрозы", а также прекратить уголовное дело против нее и других оппозиционеров – юристов Знака, Ильи Салея и всех, кого в штабе Бабарико считают политическими заключенными.
В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители КС оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну. Она была задержана.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая в августе выехала в Литву в целях безопасности.