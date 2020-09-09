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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576994512.html
Отец Колесниковой заявил, что ее арестовали
Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой арестована по статье о призывах к захвату власти, сообщил РИА Новости ее отец... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:15
2020-09-09T16:28
протесты в белоруссии
мария колесникова
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> арестована по статье о призывах к захвату власти, сообщил РИА Новости ее отец Александр.Санкцией по данной части указанной статьи может быть тюремный срок от двух до пяти лет.Отец Колесниковой сообщил, что дочь отвергала для себя возможность покинуть <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, а на вопрос, почему она порвала паспорт, ответил: "воспитана". "Я очень горжусь", - признался он."Мы с ней эти вопросы обсуждали, я хотел даже иногда посоветовать, но начиная даже иногда разговор, она сразу отсекала мои просьбы о том, чтобы покинуть. Она говорила: "папа, я буду в Белоруссии до последнего", - добавил Колесников.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
Доигралась флейтистка на флейте.......
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папа пожинает результаты своего воспитания)
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минск
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мария колесникова, минск, белоруссия, в мире

Отец Колесниковой заявил, что ее арестовали

16:15 09.09.2020 (обновлено: 16:28 09.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой арестована по статье о призывах к захвату власти, сообщил РИА Новости ее отец Александр.
"Ее арестовали, я думал о задержании, он (следователь - ред.) сказал, что она под арестом, по статье 361 часть 3 (публичные призывы к захвату власти, совершенные с использованием сми или сети Интернет)", - сказал Колесников.
Санкцией по данной части указанной статьи может быть тюремный срок от двух до пяти лет.
Отец Колесниковой сообщил, что дочь отвергала для себя возможность покинуть Белоруссию, а на вопрос, почему она порвала паспорт, ответил: "воспитана". "Я очень горжусь", - признался он.
"Мы с ней эти вопросы обсуждали, я хотел даже иногда посоветовать, но начиная даже иногда разговор, она сразу отсекала мои просьбы о том, чтобы покинуть. Она говорила: "папа, я буду в Белоруссии до последнего", - добавил Колесников.
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Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаМинскБелоруссияВ мире
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Доигралась флейтистка на флейте.......
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папа пожинает результаты своего воспитания)
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