https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576994512.html

Отец Колесниковой заявил, что ее арестовали

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой арестована по статье о призывах к захвату власти, сообщил РИА Новости ее отец... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:15

2020-09-09T16:15

2020-09-09T16:28

протесты в белоруссии

мария колесникова

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> арестована по статье о призывах к захвату власти, сообщил РИА Новости ее отец Александр.Санкцией по данной части указанной статьи может быть тюремный срок от двух до пяти лет.Отец Колесниковой сообщил, что дочь отвергала для себя возможность покинуть <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, а на вопрос, почему она порвала паспорт, ответил: "воспитана". "Я очень горжусь", - признался он."Мы с ней эти вопросы обсуждали, я хотел даже иногда посоветовать, но начиная даже иногда разговор, она сразу отсекала мои просьбы о том, чтобы покинуть. Она говорила: "папа, я буду в Белоруссии до последнего", - добавил Колесников.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, минск, белоруссия, в мире