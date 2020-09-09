https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576990701.html

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:31

2020-09-09T15:31

2020-09-09T20:26

госпогранкомитет белоруссии

александр лукашенко

минск

украина

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом."Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости. На уточняющий вопрос Казак добавила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому "делу Координационного совета", возбужденному по статье о попытке захвата власти.Насколько задержана Колесникова, пока не известно.В основной состав совета оппозиции входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a>. Ранее член президиума Максим Знак отмечал, что голосования за те или иные решения идут через чат в Telegram, а также рассказал, что в ближайшие дни будет доформирован основной состав совета - до 110 человек.В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил, что представители совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, а Колесникова задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576960867.html

kristallovich_r Все правильно. Создание параллельных "органов власти" недопустимо. 339

Сергей Бережной любые попытки получить власть вне правового поля это госпереворот, тут уже априори виновна. 328

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минск

украина

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпогранкомитет белоруссии, александр лукашенко, минск, украина, мария колесникова, белоруссия, в мире