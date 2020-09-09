https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576971567.html

В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках

Неизвестные в гражданской одежде и масках зашли в дом члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой на проспекте... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:56

2020-09-09T10:56

2020-09-09T11:24

мария колесникова

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Неизвестные в гражданской одежде и масках зашли в дом члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> на проспекте Независимости в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.После того, как неизвестные зашли в дом, вход туда был ограничен без объяснения причин. Неизвестные выставили несколько человек на лестничном проеме и в ответ на вопрос РИА Новости сообщили, что являются представителями силовых структур. В квартире Колесниковой, по их словам, проводятся "следственные действия", характер которых они "не уполномочены комментировать".Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящий момент в квартире белорусского оппозиционного политика находятся не менее пяти человек. Они не раскрывают характер проводимых там мероприятий, а также то, что послужило причиной для таких мер.Позже корреспондент сообщил, что из дома, где находится квартира Колесниковой, вышли люди в черных масках, вынесли компьютер и папки с документами.В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил, что представители совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, а Колесникова задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, белоруссия, минск, в мире