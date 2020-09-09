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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
"Прошли точку невозврата". Пытались ли выгнать Колесникову из страны
Исчезнувшую белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. То, что там произошло, описывают по-разному. По версии пограничников,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:00
2020-09-09T10:35
протесты в белоруссии
мария колесникова
ситуация на украине
институт национальной стратегии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Исчезнувшую белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. То, что там произошло, описывают по-разному. По версии пограничников, ее выбросили из автомобиля соратники, Антон Родненков и Иван Кравцов, причем уже после паспортного и таможенного контроля. Оппозиция утверждает, что Колесникову пытались выдворить из страны, но она порвала паспорт. Как повлияет эта история на политический кризис в республике — в материале РИА Новости. Не хотела уезжать"Встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути, ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", — <a href="https://ria.ru/20200908/zaderzhanie-1576926642.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank">объяснил</a> представитель погранслужбы. Мотивы участников инцидента он никак не прокомментировал. Позже подтвердили: Колесникова задержана.В украинском Министерстве внутренних дел утверждали, что оппозиционеров выдворяли из Белоруссии насильно. Но Колесникова порвала на границе паспорт, поэтому осталась в республике. Член Координационного совета оппозиции Максим Знак <a href="https://news.tut.by/economics/699647.html" target="_blank">подтвердил</a>, что его соратница не намеревалась покидать Белоруссию. "У Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере, позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", — сказал он. Знак склонялся к версии украинского МВД: "Маша переиграла все хитрые планы и вышла победителем из этой ситуации. Я не знаю, что произошло, но я охотно верю, что она разорвала паспорт или выскочила из машины". Позднее вышедшие на связь из Киева Родненков и Кравцов подтвердили, что оппозиционеров таким образом выдворяли из республики, но Колесникова сумела сорвать этот замысел. Увезли в неизвестном направленииЗа день до этого СМИ сообщили: неизвестные в центре Минска усадили оппозиционерку в микроавтобус с надписью "Связь" и куда-то увезли. Вскоре пропали Родненков и Кравцов, которые разыскивали коллегу. Колесникову уже задерживали в Минске, еще до голосования 9 августа. Однако сразу отпустили, извинившись и сославшись на то, что перепутали с кем-то другим. После выборов прокуратура возбудила уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции, в который вошла и Колесникова. Эта организация, считают в ведомстве, намеревается захватить государственную власть и угрожает национальной безопасности. Колесникову <a href="https://sputnik.by/politics/20200827/1045565768/Kolesnikova-ne-stala-svidetelstvovat-protiv-sebya-v-SK.html" target="_blank">вызывали</a> для беседы, она отказалась свидетельствовать против себя. Эта улыбчивая блондинка — самая заметная среди лидеров протеста. В воскресенье по республике прокатилась очередная волна несанкционированных акций. В МВД оценили количество участников в 31 тысячу человек, оппозиционеры насчитали в разы больше. Несколько сотен протестующих задержали.Официальный Минск указывает, что митингами управляют из-за границы. Так, председатель комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, <a href="https://www.belta.by/politics/view/savinyh-protesty-v-belarusi-byli-tschatelno-splanirovany-i-koordinirovalis-iz-za-rubezha-405918-2020/" target="_blank">обвинил</a> в нагнетании напряженности внешние силы. По его словам, "протесты были тщательно спланированы и координировались, в том числе через социальные сети, из-за рубежа". "Приемы, которые были использованы, удивительным образом повторяют техники управления Майданом на Украине, цветными революциями в Египте и других странах", — подчеркнул Савиных.Глава ПАСЕ Рик Даемк <a href="https://naviny.media/new/20200908/1599555735-glava-pase-v-belarusi-proydena-tochka-nevozvrata-kogda-lyudi-bolshe-ne" target="_blank">согласился</a> с тем, что ситуация в Белоруссии может стать революционной. "Но мы знаем, что цена революции всегда очень высока", — отметил он, призвав стороны стремиться к верховенству демократии и прав человека. Вместе с тем Даемк выразил мнение, что "общество Белоруссии прошло точку невозврата и люди больше не бояться отстаивать свои права". Катастрофа для БелоруссииПо поводу инцидента с Колесниковой Лукашенко заявил, что она хотела бежать на Украину к сестре. На встрече с российскими журналистами он также подчеркнул, что не будет общаться с Координационным советом: "Я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция". Все предложения его оппонентов — "это катастрофа для Белоруссии и белорусского народа". "Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными", — <a href="https://ukraina.ru/exclusive/20200908/1028832290.html" target="_blank">уверял</a> президент. Также он повторил, что досрочные президентские выборы, которых требует оппозиция, возможны лишь после реформы конституции. Выразил готовность покинуть пост, но не конкретизировал сроки: "Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Белоруссию".Идеальное прошлоеПолитолог Семен Уралов, долго работавший в Минске, при обсуждении ситуации с Колесниковой предлагает вспомнить недавнее прошлое. "Белорусские власти заявляли о прорыве экстремистов, которые потом, по-видимому, растворились в пространстве. К тому же в белорусской политической традиции есть привычка выдавливать оппонентов за пределы республики — начиная с Зенона Позняка, соперника Лукашенко на выборах 1990-х. Поэтому имеются определенные сомнения в том, что все происходило как рассказали в Минске, но стоит дождаться слов самой Колесниковой", — говорит он. "Те, кто управляет митингами, уже качают тему создания "самообороны", — продолжает Уралов. — Учитывая градус противостояния, насилия и недоверия в обществе, Колесникова должна была бы получить охрану со стороны власти. Она сейчас наиболее перспективная фигура оппозиции с безупречной биографией: не имела должностей на госслужбе, музыкант, проявила себя как неплохой менеджер культурных проектов".Заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин отмечает, что обе стороны в Белоруссии используют риторику гражданской войны во взаимном отрицании. "Если радикальную повестку оппонентов президента можно как-то понять, исходя из целей захвата власти и в целом отсутствия легальной оппозиции и политической традиции, то поведение Лукашенко рационально не объяснить, — считает эксперт. — Он сильнее улицы раскалывает страну". По словам Костина, у белорусского президента до последнего момента хватало политического опыта и авторитета, чтобы урегулировать кризис. "Он мог сохранить на время свои позиции, возглавив трансформационную, объединяющую повестку", — полагает собеседник агентства. Однако Лукашенко выбрал крайне консервативный курс на "идеальное прошлое", в котором образа будущего нет даже для самых лояльных категорий населения на фоне исчерпания ресурсов развития сложившейся социально-экономической модели.У Лукашенко есть ресурсы для подавления протеста, но оппозиция будет усиливаться и радикализироваться.
Зато теперь она стала знаменитой! Но она музыкант, как её занесло в политику, почему вдруг она стала активисткой.... Жила себе в Германии, а тут вдруг решила поучаствовать в этой свалке. Может в Германии указания получила....
63
Что-то спецслужбы у Лукашенко какие-то странные. То сначала Майк и Ник, то сейчас этот прорыв границы после прохождения контролей с выталкиванием из машины? Кого они туда набирают? Случайных людей с улицы?
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мария колесникова, ситуация на украине, институт национальной стратегии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Прошли точку невозврата". Пытались ли выгнать Колесникову из страны

08:00 09.09.2020 (обновлено: 10:35 09.09.2020)
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© REUTERS / TUT.BYКоординатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / TUT.BY
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Исчезнувшую белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. То, что там произошло, описывают по-разному. По версии пограничников, ее выбросили из автомобиля соратники, Антон Родненков и Иван Кравцов, причем уже после паспортного и таможенного контроля. Оппозиция утверждает, что Колесникову пытались выдворить из страны, но она порвала паспорт. Как повлияет эта история на политический кризис в республике — в материале РИА Новости.

Не хотела уезжать

"Встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути, ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", — объяснил представитель погранслужбы. Мотивы участников инцидента он никак не прокомментировал. Позже подтвердили: Колесникова задержана.
В украинском Министерстве внутренних дел утверждали, что оппозиционеров выдворяли из Белоруссии насильно. Но Колесникова порвала на границе паспорт, поэтому осталась в республике.
Член Координационного совета оппозиции Максим Знак подтвердил, что его соратница не намеревалась покидать Белоруссию. "У Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере, позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", — сказал он.
© AFP 2020 / Sergei GaponКоординатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AFP 2020 / Sergei Gapon
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Знак склонялся к версии украинского МВД: "Маша переиграла все хитрые планы и вышла победителем из этой ситуации. Я не знаю, что произошло, но я охотно верю, что она разорвала паспорт или выскочила из машины". Позднее вышедшие на связь из Киева Родненков и Кравцов подтвердили, что оппозиционеров таким образом выдворяли из республики, но Колесникова сумела сорвать этот замысел.

Увезли в неизвестном направлении

За день до этого СМИ сообщили: неизвестные в центре Минска усадили оппозиционерку в микроавтобус с надписью "Связь" и куда-то увезли. Вскоре пропали Родненков и Кравцов, которые разыскивали коллегу.
Колесникову уже задерживали в Минске, еще до голосования 9 августа. Однако сразу отпустили, извинившись и сославшись на то, что перепутали с кем-то другим. После выборов прокуратура возбудила уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции, в который вошла и Колесникова. Эта организация, считают в ведомстве, намеревается захватить государственную власть и угрожает национальной безопасности. Колесникову вызывали для беседы, она отказалась свидетельствовать против себя.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Эта улыбчивая блондинка — самая заметная среди лидеров протеста. В воскресенье по республике прокатилась очередная волна несанкционированных акций. В МВД оценили количество участников в 31 тысячу человек, оппозиционеры насчитали в разы больше. Несколько сотен протестующих задержали.
Официальный Минск указывает, что митингами управляют из-за границы. Так, председатель комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, обвинил в нагнетании напряженности внешние силы. По его словам, "протесты были тщательно спланированы и координировались, в том числе через социальные сети, из-за рубежа". "Приемы, которые были использованы, удивительным образом повторяют техники управления Майданом на Украине, цветными революциями в Египте и других странах", — подчеркнул Савиных.
Глава ПАСЕ Рик Даемк согласился с тем, что ситуация в Белоруссии может стать революционной. "Но мы знаем, что цена революции всегда очень высока", — отметил он, призвав стороны стремиться к верховенству демократии и прав человека. Вместе с тем Даемк выразил мнение, что "общество Белоруссии прошло точку невозврата и люди больше не бояться отстаивать свои права".

Катастрофа для Белоруссии

По поводу инцидента с Колесниковой Лукашенко заявил, что она хотела бежать на Украину к сестре. На встрече с российскими журналистами он также подчеркнул, что не будет общаться с Координационным советом: "Я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция".
Все предложения его оппонентов — "это катастрофа для Белоруссии и белорусского народа". "Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными", — уверял президент.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Также он повторил, что досрочные президентские выборы, которых требует оппозиция, возможны лишь после реформы конституции. Выразил готовность покинуть пост, но не конкретизировал сроки: "Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Белоруссию".

Идеальное прошлое

Политолог Семен Уралов, долго работавший в Минске, при обсуждении ситуации с Колесниковой предлагает вспомнить недавнее прошлое. "Белорусские власти заявляли о прорыве экстремистов, которые потом, по-видимому, растворились в пространстве. К тому же в белорусской политической традиции есть привычка выдавливать оппонентов за пределы республики — начиная с Зенона Позняка, соперника Лукашенко на выборах 1990-х. Поэтому имеются определенные сомнения в том, что все происходило как рассказали в Минске, но стоит дождаться слов самой Колесниковой", — говорит он.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
"Те, кто управляет митингами, уже качают тему создания "самообороны", — продолжает Уралов. — Учитывая градус противостояния, насилия и недоверия в обществе, Колесникова должна была бы получить охрану со стороны власти. Она сейчас наиболее перспективная фигура оппозиции с безупречной биографией: не имела должностей на госслужбе, музыкант, проявила себя как неплохой менеджер культурных проектов".
Заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин отмечает, что обе стороны в Белоруссии используют риторику гражданской войны во взаимном отрицании. "Если радикальную повестку оппонентов президента можно как-то понять, исходя из целей захвата власти и в целом отсутствия легальной оппозиции и политической традиции, то поведение Лукашенко рационально не объяснить, — считает эксперт. — Он сильнее улицы раскалывает страну".
По словам Костина, у белорусского президента до последнего момента хватало политического опыта и авторитета, чтобы урегулировать кризис. "Он мог сохранить на время свои позиции, возглавив трансформационную, объединяющую повестку", — полагает собеседник агентства. Однако Лукашенко выбрал крайне консервативный курс на "идеальное прошлое", в котором образа будущего нет даже для самых лояльных категорий населения на фоне исчерпания ресурсов развития сложившейся социально-экономической модели.
У Лукашенко есть ресурсы для подавления протеста, но оппозиция будет усиливаться и радикализироваться.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаСитуация на УкраинеИнститут национальной стратегииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Зато теперь она стала знаменитой! Но она музыкант, как её занесло в политику, почему вдруг она стала активисткой.... Жила себе в Германии, а тут вдруг решила поучаствовать в этой свалке. Может в Германии указания получила....
9 сентября, 09:07
Наталья ЕвтушенкоНаталья Евтушенко
47100213
Что-то спецслужбы у Лукашенко какие-то странные. То сначала Майк и Ник, то сейчас этот прорыв границы после прохождения контролей с выталкиванием из машины? Кого они туда набирают? Случайных людей с улицы?
9 сентября, 08:54
Александр КирковскийАлександр Кирковский
24130119
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