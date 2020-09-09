https://ria.ru/20200909/kocharyan-1576984572.html

ЕСПЧ зарегистрировал десять жалоб по делу экс-главы Армении Кочаряна

Европейский суд по правам человека зарегистрировал десять жалоб по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщил в среду его адвокат Айк Алумян. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:54

2020-09-09T13:54

2020-09-09T13:54

юрий хачатуров

европейский суд по правам человека

одкб

сейран оганян

роберт кочарян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:5:2974:1678_1400x0_80_0_0_f1f5ac56de38677a6082d59948952888.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 9 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">Европейский суд по правам человека</a> зарегистрировал десять жалоб по делу бывшего президента <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Robert_Kocharjan/" target="_blank" data-auto="true">Роберта Кочаряна</a>, сообщил в среду его адвокат Айк Алумян."Десять жалоб, связанных с теми или иными беззакониями в отношении Кочаряна, зарегистрированы в качестве отдельных дел, еще две жалобы - в виде дополнений к делам", - сказал адвокат в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре Sputnik Армения.Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_KHachaturov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Хачатуров</a>, экс-глава минобороны <a href="http://ria.ru/person_Sejjran_Oganjan/" target="_blank" data-auto="true">Сейран Оганян</a> и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

https://ria.ru/20200622/1573280341.html

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий хачатуров, европейский суд по правам человека, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, армения, в мире