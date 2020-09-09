Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/kocharyan-1576984572.html
ЕСПЧ зарегистрировал десять жалоб по делу экс-главы Армении Кочаряна
Европейский суд по правам человека зарегистрировал десять жалоб по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщил в среду его адвокат Айк Алумян. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:54
2020-09-09T13:54
юрий хачатуров
европейский суд по правам человека
одкб
сейран оганян
роберт кочарян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:5:2974:1678_1400x0_80_0_0_f1f5ac56de38677a6082d59948952888.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 9 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">Европейский суд по правам человека</a> зарегистрировал десять жалоб по делу бывшего президента <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Robert_Kocharjan/" target="_blank" data-auto="true">Роберта Кочаряна</a>, сообщил в среду его адвокат Айк Алумян."Десять жалоб, связанных с теми или иными беззакониями в отношении Кочаряна, зарегистрированы в качестве отдельных дел, еще две жалобы - в виде дополнений к делам", - сказал адвокат в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре Sputnik Армения.Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_KHachaturov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Хачатуров</a>, экс-глава минобороны <a href="http://ria.ru/person_Sejjran_Oganjan/" target="_blank" data-auto="true">Сейран Оганян</a> и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
https://ria.ru/20200622/1573280341.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_4a4f15d5a8bbaffbc2dfedece077447d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий хачатуров, европейский суд по правам человека, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, армения, в мире

ЕСПЧ зарегистрировал десять жалоб по делу экс-главы Армении Кочаряна

13:54 09.09.2020
2871
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 9 сен – РИА Новости. Европейский суд по правам человека зарегистрировал десять жалоб по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщил в среду его адвокат Айк Алумян.
"Десять жалоб, связанных с теми или иными беззакониями в отношении Кочаряна, зарегистрированы в качестве отдельных дел, еще две жалобы - в виде дополнений к делам", - сказал адвокат в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре Sputnik Армения.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 09:18
Экc-глава Армении Кочарян рассказал о планах после освобождения
7011116
Обсудить 0
Юрий ХачатуровЕвропейский суд по правам человекаОДКБСейран ОганянРоберт КочарянАрменияВ мире
Рекомендуем
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
Оппозиционные партии Черногории подписали соглашение о сотрудничестве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек
Светлана Тихановская
В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил, что у него ничего нет, кроме Белоруссии
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Белорусская семья попросила защиты на Украине
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Граница России и Украины
Киев запустил чат-бот для жителей Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключает, что где-то надоел белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что власти сделали выводы из событий после выборов
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили 26,3 тысячи новых случаев COVID-19
Проводник проверяет температуру у пассажиров на железнодорожном вокзале в Тбилиси
Грузия изменила правила въезда в страну
Олег Соколов
Соседка историка Соколова считает, что он бил Ещенко перед убийством
Работа УМВД России
В Костромской области школьники пришли на кладбище поесть конфет с могил
Новый подвид аполлона арктического Parnassius arcticus arbugaevi
Новый подвид редчайшей арктической бабочки обнаружили в Якутии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния