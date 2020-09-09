https://ria.ru/20200909/kladbische-1576985828.html

В Костромской области школьники пришли на кладбище поесть конфет с могил

Двое школьников из Костромской области пришли на кладбище поесть конфет с могил и повредили 19 памятников, сообщает в среду управление МВД по региону. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:13

2020-09-09T14:13

2020-09-09T14:13

красное-на-волге

костромская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Двое школьников из <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> пришли на кладбище поесть конфет с могил и повредили 19 памятников, сообщает в среду управление МВД по региону.Инцидент произошел в поселке <a href="http://ria.ru/location_Krasnoe_na_Volge/" target="_blank" data-auto="true">Красное-на-Волге</a>. С заявлением в районный отдел полиции обратился директор местного кладбища, обнаруживший "вывороченные" из земли могильные плиты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.По данным полиции, оба мальчика состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.Ведомство добавляет, что сейчас решается вопрос о привлечении родителей мальчиков к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html

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красное-на-волге

костромская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красное-на-волге, костромская область, происшествия