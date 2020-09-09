В Костромской области школьники пришли на кладбище поесть конфет с могил
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Работа УМВД России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Двое школьников из Костромской области пришли на кладбище поесть конфет с могил и повредили 19 памятников, сообщает в среду управление МВД по региону.
Инцидент произошел в поселке Красное-на-Волге. С заявлением в районный отдел полиции обратился директор местного кладбища, обнаруживший "вывороченные" из земли могильные плиты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"В ходе осмотра выяснилось, что неизвестные лица повредили 19 памятников, два из которых разбили. Проведенная правоохранителями проверка выявила причастность к происшествию двоих подростков 12 и 13 лет", - говорится в сообщении.
По данным полиции, оба мальчика состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
"Как оказалось, в тот вечер друзья пришли на кладбище, чтобы поесть конфет, которые красноселы оставляли на могилах своих умерших родственников. Заметив, что одно из надгробий плохо закреплено, подростки его раскачали и уронили. Процесс им понравился, и они проделали подобную процедуру со всеми памятниками, которые смогли сдвинуть", - сообщает УМВД.
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Ведомство добавляет, что сейчас решается вопрос о привлечении родителей мальчиков к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
"Одному из мальчиков, который ранее уже помещался в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за совершение хищений чужого имущества, грозит "переезд" в спецучреждение закрытого типа", - отмечает полиция.