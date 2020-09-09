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В Костромской области школьники пришли на кладбище поесть конфет с могил
Двое школьников из Костромской области пришли на кладбище поесть конфет с могил и повредили 19 памятников, сообщает в среду управление МВД по региону. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:13
2020-09-09T14:13
красное-на-волге
костромская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Двое школьников из <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> пришли на кладбище поесть конфет с могил и повредили 19 памятников, сообщает в среду управление МВД по региону.Инцидент произошел в поселке <a href="http://ria.ru/location_Krasnoe_na_Volge/" target="_blank" data-auto="true">Красное-на-Волге</a>. С заявлением в районный отдел полиции обратился директор местного кладбища, обнаруживший "вывороченные" из земли могильные плиты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.По данным полиции, оба мальчика состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.Ведомство добавляет, что сейчас решается вопрос о привлечении родителей мальчиков к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html
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красное-на-волге
костромская область
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красное-на-волге, костромская область, происшествия

В Костромской области школьники пришли на кладбище поесть конфет с могил

14:13 09.09.2020
2424
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа УМВД России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Двое школьников из Костромской области пришли на кладбище поесть конфет с могил и повредили 19 памятников, сообщает в среду управление МВД по региону.
Инцидент произошел в поселке Красное-на-Волге. С заявлением в районный отдел полиции обратился директор местного кладбища, обнаруживший "вывороченные" из земли могильные плиты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"В ходе осмотра выяснилось, что неизвестные лица повредили 19 памятников, два из которых разбили. Проведенная правоохранителями проверка выявила причастность к происшествию двоих подростков 12 и 13 лет", - говорится в сообщении.
По данным полиции, оба мальчика состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
"Как оказалось, в тот вечер друзья пришли на кладбище, чтобы поесть конфет, которые красноселы оставляли на могилах своих умерших родственников. Заметив, что одно из надгробий плохо закреплено, подростки его раскачали и уронили. Процесс им понравился, и они проделали подобную процедуру со всеми памятниками, которые смогли сдвинуть", - сообщает УМВД.
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4 сентября, 15:28
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Ведомство добавляет, что сейчас решается вопрос о привлечении родителей мальчиков к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
"Одному из мальчиков, который ранее уже помещался в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за совершение хищений чужого имущества, грозит "переезд" в спецучреждение закрытого типа", - отмечает полиция.
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Красное-на-ВолгеКостромская областьПроисшествия
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