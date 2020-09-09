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Китай обвинил США в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море
США намеренно дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море, препятствуя усилиям региональных государств по урегулированию имеющихся споров, заявил в среду... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:51
2020-09-09T17:51
южно-китайское море
ассоциация государств юго-восточной азии
китай
сша
безопасность
в мире
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<strong>ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> намеренно дестабилизируют ситуацию в <a href="https://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more" target="_blank">Южно-Китайском море</a>, препятствуя усилиям региональных государств по урегулированию имеющихся споров, заявил в среду министр иностранных дел Китая <a href="https://ria.ru/person_Van_I" target="_blank">Ван И</a>.Ван И добавил, что "США препятствуют усилиям Китая и стран <a href="https://ria.ru/organization_Associacija_gosudarstv_JUgo_" target="_blank">АСЕАН</a> по урегулированию споров и провоцируют конфронтацию региональных стран".Министр отметил, что мир и стабильность в Южно-Китайском море являются важнейшим стратегическим интересом Китая, а также общее стратегическое стремление Китая и стран АСЕАН."Южно-Китайское море — это не геополитическая арена, и тем более не боксерский ринг для крупных держав. Надеемся, что страны за пределами региона, включая США, будут в полной мере уважать желания и стремления региональных государств вместо того, чтобы создавать напряженность и извлекать из этого личную выгоду", - указал Ван И.У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама, Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
https://ria.ru/20200827/ucheniya-1576403850.html
https://ria.ru/20200907/kitay-1576839460.html
южно-китайское море
китай
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южно-китайское море, ассоциация государств юго-восточной азии, китай, сша, безопасность, в мире

Китай обвинил США в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море

17:51 09.09.2020
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© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Declan BarnesАмериканский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море
Американский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Declan Barnes
ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. США намеренно дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море, препятствуя усилиям региональных государств по урегулированию имеющихся споров, заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И.

"США, исходя из собственных политических нужд, напрямую вмешиваются в территориальные и морские споры в регионе, постоянно демонстрируют силу и усиливают военное присутствие, становясь наиболее сильным фактором милитаризации Южно-Китайского моря", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Ван И добавил, что "США препятствуют усилиям Китая и стран АСЕАН по урегулированию споров и провоцируют конфронтацию региональных стран".
Министр отметил, что мир и стабильность в Южно-Китайском море являются важнейшим стратегическим интересом Китая, а также общее стратегическое стремление Китая и стран АСЕАН.
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"Южно-Китайское море — это не геополитическая арена, и тем более не боксерский ринг для крупных держав. Надеемся, что страны за пределами региона, включая США, будут в полной мере уважать желания и стремления региональных государств вместо того, чтобы создавать напряженность и извлекать из этого личную выгоду", - указал Ван И.
У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама, Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
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Южно-Китайское мореАссоциация государств Юго-Восточной АзииКитайСШАБезопасностьВ мире
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