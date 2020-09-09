Китай обвинил США в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Declan BarnesАмериканский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море
ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. США намеренно дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море, препятствуя усилиям региональных государств по урегулированию имеющихся споров, заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И.
"США, исходя из собственных политических нужд, напрямую вмешиваются в территориальные и морские споры в регионе, постоянно демонстрируют силу и усиливают военное присутствие, становясь наиболее сильным фактором милитаризации Южно-Китайского моря", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства КНР.
Ван И добавил, что "США препятствуют усилиям Китая и стран АСЕАН по урегулированию споров и провоцируют конфронтацию региональных стран".
Министр отметил, что мир и стабильность в Южно-Китайском море являются важнейшим стратегическим интересом Китая, а также общее стратегическое стремление Китая и стран АСЕАН.
"Южно-Китайское море — это не геополитическая арена, и тем более не боксерский ринг для крупных держав. Надеемся, что страны за пределами региона, включая США, будут в полной мере уважать желания и стремления региональных государств вместо того, чтобы создавать напряженность и извлекать из этого личную выгоду", - указал Ван И.
У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама, Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
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