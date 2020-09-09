https://ria.ru/20200909/kitay-1577000714.html

Китай обвинил США в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море

США намеренно дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море, препятствуя усилиям региональных государств по урегулированию имеющихся споров, заявил в среду... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:51

2020-09-09T17:51

2020-09-09T17:51

южно-китайское море

ассоциация государств юго-восточной азии

китай

сша

безопасность

в мире

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<strong>ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> намеренно дестабилизируют ситуацию в <a href="https://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more" target="_blank">Южно-Китайском море</a>, препятствуя усилиям региональных государств по урегулированию имеющихся споров, заявил в среду министр иностранных дел Китая <a href="https://ria.ru/person_Van_I" target="_blank">Ван И</a>.Ван И добавил, что "США препятствуют усилиям Китая и стран <a href="https://ria.ru/organization_Associacija_gosudarstv_JUgo_" target="_blank">АСЕАН</a> по урегулированию споров и провоцируют конфронтацию региональных стран".Министр отметил, что мир и стабильность в Южно-Китайском море являются важнейшим стратегическим интересом Китая, а также общее стратегическое стремление Китая и стран АСЕАН."Южно-Китайское море — это не геополитическая арена, и тем более не боксерский ринг для крупных держав. Надеемся, что страны за пределами региона, включая США, будут в полной мере уважать желания и стремления региональных государств вместо того, чтобы создавать напряженность и извлекать из этого личную выгоду", - указал Ван И.У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама, Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

https://ria.ru/20200827/ucheniya-1576403850.html

https://ria.ru/20200907/kitay-1576839460.html

южно-китайское море

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-китайское море, ассоциация государств юго-восточной азии, китай, сша, безопасность, в мире