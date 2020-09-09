https://ria.ru/20200909/kitay-1576996440.html
Министр обороны Японии заявил, что Китай стал угрозой их безопасности
Китай представляет угрозу безопасности Японии, Пекин силой хочет поменять статус-кво в регионе, заявил в среду министр обороны Японии Таро Коно. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:43
2020-09-09T16:43
2020-09-09T16:43
таро коно
министерство обороны японии
пекин
китай
япония
безопасность
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> представляет угрозу безопасности <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> силой хочет поменять статус-кво в регионе, заявил в среду министр обороны Японии <a href="http://ria.ru/person_Taro_Kono/" target="_blank" data-auto="true">Таро Коно</a>."Будучи министром обороны, я могу сказать, что Китай стал угрозой безопасности Японии, у них есть возможности и есть намерение, мы должны очень внимательно следить за их поведением", - сказал Коно в ходе онлайн-дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Он отметил, что Япония вместе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должны быть очень внимательны в мониторинге действий Пекина.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Японии</a> отметил, что Китай существенно увеличивает расходы на оборону в последние десятилетия и активизирует свою деятельность в регионе."Сейчас мы видим их намерение изменить статус-кво с применением силы... Мы очень обеспокоены намерениями Китая, что они хотят сделать", - сказал Коно.По его словам, если раньше он называл действия КНР "вызывающими озабоченность", то теперь считает их "представляющими угрозу".
https://ria.ru/20200908/kitay-1576923078.html
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пекин
китай
япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таро коно, министерство обороны японии, пекин, китай, япония, безопасность, в мире