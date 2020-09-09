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Министр обороны Японии заявил, что Китай стал угрозой их безопасности
Китай представляет угрозу безопасности Японии, Пекин силой хочет поменять статус-кво в регионе, заявил в среду министр обороны Японии Таро Коно. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:43
2020-09-09T16:43
таро коно
министерство обороны японии
пекин
китай
япония
безопасность
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> представляет угрозу безопасности <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> силой хочет поменять статус-кво в регионе, заявил в среду министр обороны Японии <a href="http://ria.ru/person_Taro_Kono/" target="_blank" data-auto="true">Таро Коно</a>."Будучи министром обороны, я могу сказать, что Китай стал угрозой безопасности Японии, у них есть возможности и есть намерение, мы должны очень внимательно следить за их поведением", - сказал Коно в ходе онлайн-дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Он отметил, что Япония вместе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должны быть очень внимательны в мониторинге действий Пекина.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Японии</a> отметил, что Китай существенно увеличивает расходы на оборону в последние десятилетия и активизирует свою деятельность в регионе."Сейчас мы видим их намерение изменить статус-кво с применением силы... Мы очень обеспокоены намерениями Китая, что они хотят сделать", - сказал Коно.По его словам, если раньше он называл действия КНР "вызывающими озабоченность", то теперь считает их "представляющими угрозу".
https://ria.ru/20200908/kitay-1576923078.html
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пекин
китай
япония
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таро коно, министерство обороны японии, пекин, китай, япония, безопасность, в мире

Министр обороны Японии заявил, что Китай стал угрозой их безопасности

16:43 09.09.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoМинистр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Китай представляет угрозу безопасности Японии, Пекин силой хочет поменять статус-кво в регионе, заявил в среду министр обороны Японии Таро Коно.
"Будучи министром обороны, я могу сказать, что Китай стал угрозой безопасности Японии, у них есть возможности и есть намерение, мы должны очень внимательно следить за их поведением", - сказал Коно в ходе онлайн-дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Он отметил, что Япония вместе с США должны быть очень внимательны в мониторинге действий Пекина.
Глава минобороны Японии отметил, что Китай существенно увеличивает расходы на оборону в последние десятилетия и активизирует свою деятельность в регионе.
"Сейчас мы видим их намерение изменить статус-кво с применением силы... Мы очень обеспокоены намерениями Китая, что они хотят сделать", - сказал Коно.
По его словам, если раньше он называл действия КНР "вызывающими озабоченность", то теперь считает их "представляющими угрозу".
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 12:03
Китай сделал представление Индии из-за последнего обострения на границе
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