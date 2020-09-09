https://ria.ru/20200909/khoroshavin-1576964113.html

Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T04:01

2020-09-09T04:01

2020-09-09T10:25

приговор хорошавину

александр хорошавин

сахалинская область

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен — РИА Новости.</strong> Экс-губернатор <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHoroshavin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хорошавин</a> потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу, об этом он заявил на заседании Южно-Сахалинского городского суда в среду."Мы не можем выражать свое отношение к обвинению, пока оно не будет конкретизировано. Пока мой подзащитный не имеет возможности выразить свое отношение к обвинительному заключению, потому что оно не конкретизировано", — поддержала Хорошавина адвокат Ольга Артюхова.Еще один подсудимый — бывший вице-мэр <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинска</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Leskin_vice-mehr_JUzhno-Sakhalinska/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Лескин</a> — свою вину не признал, отметив, что все, в чем его обвиняют, входило в его должностные обязанности, а о существовании предвыборных фондов и добровольных пожертвований в них известно всем и давно. "Считаю обвинение надуманным, незаконным и необоснованным. Никаких средств, кроме заработной платы, я никогда не получал, мне никто не предлагал", — сказал Лескин.По данным следствия, Хорошавин и другие члены преступной группы участвовали в получении взяток в размере от двух до десяти миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвигаться на выборы городской думы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по версии следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Одному из соучастников — бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву, заключившему соглашение со следствием, суд вынес условный приговор. Кроме того, два участника преступной группы объявлены в международный розыск.Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.

https://radiosputnik.ria.ru/20191018/1559924623.html

https://ria.ru/20190912/1558593737.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор хорошавину, александр хорошавин, сахалинская область, происшествия