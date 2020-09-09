Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют
04:01 09.09.2020 (обновлено: 10:25 09.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен — РИА Новости. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу, об этом он заявил на заседании Южно-Сахалинского городского суда в среду.
"Я имею право знать, в чем меня обвиняют. В обвинительном заключении я вижу только автоматическое переписывание статей Уголовного кодекса. Я хочу получить разъяснение по каждому пункту обвинения. <...> Какие конкретно действия, когда и по отношению к кому я совершал? Как только я получу разъяснение, я приму решение, признать или не признать вину", — сказал Хорошавин.
"Мы не можем выражать свое отношение к обвинению, пока оно не будет конкретизировано. Пока мой подзащитный не имеет возможности выразить свое отношение к обвинительному заключению, потому что оно не конкретизировано", — поддержала Хорошавина адвокат Ольга Артюхова.
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Еще один подсудимый — бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин — свою вину не признал, отметив, что все, в чем его обвиняют, входило в его должностные обязанности, а о существовании предвыборных фондов и добровольных пожертвований в них известно всем и давно. "Считаю обвинение надуманным, незаконным и необоснованным. Никаких средств, кроме заработной платы, я никогда не получал, мне никто не предлагал", — сказал Лескин.
По данным следствия, Хорошавин и другие члены преступной группы участвовали в получении взяток в размере от двух до десяти миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвигаться на выборы городской думы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по версии следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Одному из соучастников — бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву, заключившему соглашение со следствием, суд вынес условный приговор. Кроме того, два участника преступной группы объявлены в международный розыск.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.
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