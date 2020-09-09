Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/khoroshavin-1576964113.html
Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T04:01
2020-09-09T10:25
приговор хорошавину
александр хорошавин
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153328/70/1533287078_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_a00ccc24cb6cbcdbbd516f7c509c2755.jpg
<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен — РИА Новости.</strong> Экс-губернатор <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHoroshavin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хорошавин</a> потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу, об этом он заявил на заседании Южно-Сахалинского городского суда в среду."Мы не можем выражать свое отношение к обвинению, пока оно не будет конкретизировано. Пока мой подзащитный не имеет возможности выразить свое отношение к обвинительному заключению, потому что оно не конкретизировано", — поддержала Хорошавина адвокат Ольга Артюхова.Еще один подсудимый — бывший вице-мэр <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинска</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Leskin_vice-mehr_JUzhno-Sakhalinska/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Лескин</a> — свою вину не признал, отметив, что все, в чем его обвиняют, входило в его должностные обязанности, а о существовании предвыборных фондов и добровольных пожертвований в них известно всем и давно. "Считаю обвинение надуманным, незаконным и необоснованным. Никаких средств, кроме заработной платы, я никогда не получал, мне никто не предлагал", — сказал Лескин.По данным следствия, Хорошавин и другие члены преступной группы участвовали в получении взяток в размере от двух до десяти миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвигаться на выборы городской думы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по версии следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Одному из соучастников — бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву, заключившему соглашение со следствием, суд вынес условный приговор. Кроме того, два участника преступной группы объявлены в международный розыск.Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.
https://radiosputnik.ria.ru/20191018/1559924623.html
https://ria.ru/20190912/1558593737.html
2
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153328/70/1533287078_247:0:2978:2048_1400x0_80_0_0_f70672437e6d7e00a4a3a2c55dcf0bde.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приговор хорошавину, александр хорошавин, сахалинская область, происшествия

Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют

04:01 09.09.2020 (обновлено: 10:25 09.09.2020)
13409
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
 Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен — РИА Новости. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу, об этом он заявил на заседании Южно-Сахалинского городского суда в среду.

"Я имею право знать, в чем меня обвиняют. В обвинительном заключении я вижу только автоматическое переписывание статей Уголовного кодекса. Я хочу получить разъяснение по каждому пункту обвинения. <...> Какие конкретно действия, когда и по отношению к кому я совершал? Как только я получу разъяснение, я приму решение, признать или не признать вину", — сказал Хорошавин.

"Мы не можем выражать свое отношение к обвинению, пока оно не будет конкретизировано. Пока мой подзащитный не имеет возможности выразить свое отношение к обвинительному заключению, потому что оно не конкретизировано", — поддержала Хорошавина адвокат Ольга Артюхова.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 18.10.2019
18 октября 2019, 09:58
Свидетель по делу экс-главы Сахалина Хорошавина получил условный срок
Еще один подсудимый — бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин — свою вину не признал, отметив, что все, в чем его обвиняют, входило в его должностные обязанности, а о существовании предвыборных фондов и добровольных пожертвований в них известно всем и давно. "Считаю обвинение надуманным, незаконным и необоснованным. Никаких средств, кроме заработной платы, я никогда не получал, мне никто не предлагал", — сказал Лескин.
По данным следствия, Хорошавин и другие члены преступной группы участвовали в получении взяток в размере от двух до десяти миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвигаться на выборы городской думы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по версии следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Одному из соучастников — бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву, заключившему соглашение со следствием, суд вынес условный приговор. Кроме того, два участника преступной группы объявлены в международный розыск.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин - РИА Новости, 1920, 12.09.2019
12 сентября 2019, 05:15
Адвокат объяснил, почему ВС отменил решения о продлении ареста Хорошавина
1668921242
Обсудить 2
Приговор ХорошавинуАлександр ХорошавинСахалинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову
Участники протестов на площади Независимости в Минске
Россияне рассказали об отношении к вопросу объединения с Белоруссией
Автомобиль скорой помощи на Украине
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
Девушка со смартфоном и банковской картой
Назван способ сократить количество звонков от мошенников
Вид на реку Амазонку с борта МКС
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
Cмартфон
Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
Тест на коронавирус
Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
Археолог во время раскопок на горе Трон Артура в Шотландии
Археологи нашли руины древнего городища, в котором жило загадочное племя
Певица Валентина Легкоступова
В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США
Актер Михаил Ефремов
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
Космический аппарат серии Экспресс
Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
Атомная подводная лодка
ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера
В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
Форрест Фенн
Умер американец, спрятавший сокровища в Скалистых горах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Лента новостейМолния