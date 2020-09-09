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Сроки повторных продаж туров с кешбэком будут значительно расширены

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова пообещала, что сроки повторных продаж туров по акции кешбэка будут значительно увеличены. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:43

2020-09-09T18:43

2020-09-09T18:43

туризм

зарина догузова

дмитрий чернышенко

туризм

туристы

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова пообещала, что сроки повторных продаж туров по акции кешбэка будут значительно увеличены.Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Дмитрия Чернышенко об использовании оставшихся денег, выделенных на туристическую отрасль, и в следующем году для развития внутреннего туризма, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств.Кроме того, вице-премьер Чернышенко предложил продлить программу туристического кешбэка, захватив новогодние каникулы.Догузова заверила, что решение о продолжении программы уже в этом году позволит значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное – даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране.По ее словам, программу туристического кешбэка, которая впервые прошла с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туристической отрасли. За неделю ею воспользовалось порядка 70 тысяч человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. "Впервые в туризме был реализован механизм, когда, с одной стороны, поддержку и выгоду получает непосредственно турист, а с другой – участвуют все регионы страны и ключевые субъекты отрасли", — отметила глава Ростуризма.

https://ria.ru/20200909/keshbek-1576999689.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарина догузова, дмитрий чернышенко, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин