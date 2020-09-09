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Сроки повторных продаж туров с кешбэком будут значительно расширены
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова пообещала, что сроки повторных продаж туров по акции кешбэка будут значительно увеличены. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:43
2020-09-09T18:43
2020-09-09T18:43
туризм
зарина догузова
дмитрий чернышенко
туризм
туристы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова пообещала, что сроки повторных продаж туров по акции кешбэка будут значительно увеличены.Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Дмитрия Чернышенко об использовании оставшихся денег, выделенных на туристическую отрасль, и в следующем году для развития внутреннего туризма, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств.Кроме того, вице-премьер Чернышенко предложил продлить программу туристического кешбэка, захватив новогодние каникулы.Догузова заверила, что решение о продолжении программы уже в этом году позволит значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное – даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране.По ее словам, программу туристического кешбэка, которая впервые прошла с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туристической отрасли. За неделю ею воспользовалось порядка 70 тысяч человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. "Впервые в туризме был реализован механизм, когда, с одной стороны, поддержку и выгоду получает непосредственно турист, а с другой – участвуют все регионы страны и ключевые субъекты отрасли", — отметила глава Ростуризма.
https://ria.ru/20200909/keshbek-1576999689.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, дмитрий чернышенко, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова пообещала, что сроки повторных продаж туров по акции кешбэка будут значительно увеличены.
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Дмитрия Чернышенко об использовании оставшихся денег, выделенных на туристическую отрасль, и в следующем году для развития внутреннего туризма, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств.
Кроме того, вице-премьер Чернышенко предложил продлить программу туристического кешбэка, захватив новогодние каникулы.
Догузова заверила, что решение о продолжении программы уже в этом году позволит значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное – даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране.
"У нас впереди детские каникулы, ноябрьские праздники и Новый год. Мы скорректируем условия программы под запросы туристов и бизнеса. Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время", — сказала она журналистам.
По ее словам, программу туристического кешбэка, которая впервые прошла с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туристической отрасли. За неделю ею воспользовалось порядка 70 тысяч человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. "Впервые в туризме был реализован механизм, когда, с одной стороны, поддержку и выгоду получает непосредственно турист, а с другой – участвуют все регионы страны и ключевые субъекты отрасли", — отметила глава Ростуризма.