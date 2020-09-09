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Туризм
https://ria.ru/20200909/keshbek-1576999689.html
Чернышенко предложил продлить программу кешбэка за туры по России
Программу стимулирования внутренних поездок с возможностью получения кешбэка нужно доработать и продлить как минимум до конца года и захватить новогодние... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:51
2020-09-09T17:51
туризм
дмитрий чернышенко
туризм
туристы
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Программу стимулирования внутренних поездок с возможностью получения кешбэка нужно доработать и продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, предложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.Вице-премьер уточнил, что был запущен пилотный проект, граждане в течение недели получили возможность воспользоваться этой услугой, а инициаторы акции оттестировали механизм такой компенсации. "Туристы приобрели туров за неделю почти на 1,5 миллиарда рублей. Это очень хорошее начало. Мы видим позитивный эффект от этих мер. Деньги пошли в регионы, и мы видим, что эта программа действительно получает поддержку бизнеса", — прокомментировал ситуацию Чернышенко.По его словам, программу необходимо доработать с учетом предложений самих граждан. "Программу точно нужно продлить, как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, и скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей", — считает он.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлилась неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
https://ria.ru/20200827/keshbek-1576387365.html
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дмитрий чернышенко, туризм, туристы, новости - туризм

Чернышенко предложил продлить программу кешбэка за туры по России

17:51 09.09.2020
272
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтдых горожан в Москве
Отдых горожан в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Программу стимулирования внутренних поездок с возможностью получения кешбэка нужно доработать и продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, предложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.
"Программа стимулирования внутренних поездок впервые была применена. Это такая модель, когда государство возвращает часть денег за купленные туры напрямую самим туристам, — напомнил он. — На эти цели правительство выделило беспрецедентную сумму — 15 миллиардов рублей".
Вице-премьер уточнил, что был запущен пилотный проект, граждане в течение недели получили возможность воспользоваться этой услугой, а инициаторы акции оттестировали механизм такой компенсации. "Туристы приобрели туров за неделю почти на 1,5 миллиарда рублей. Это очень хорошее начало. Мы видим позитивный эффект от этих мер. Деньги пошли в регионы, и мы видим, что эта программа действительно получает поддержку бизнеса", — прокомментировал ситуацию Чернышенко.
По его словам, программу необходимо доработать с учетом предложений самих граждан. "Программу точно нужно продлить, как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, и скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей", — считает он.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлилась неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
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