https://ria.ru/20200909/karty-1576962705.html

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T00:10

2020-09-09T00:10

2020-09-09T07:54

россия

национальное рейтинговое агентство

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155647/12/1556471273_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_53b3f776b06a77fab6c0e5bada82f542.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a> во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России. Количество банковских карт в использовании за этот период сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц. В результате стагнировало и общее количество пластиковых карт, выпущенных банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч.Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт. Однако это не единственное объяснение, сходятся во мнении аналитики.Среди других ограничительных факторов - насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного россиянина приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай", объяснил гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин. "В подобной ситуации получение последующих карт уже не рассматривается потребителем, как крайне необходимое. Скорее всего, данный фактор отчасти сохранится в будущем", - отметил он.По словам аналитика финансовой группы БКС Егора Дахтлера, даже если не учитывать кризисные явления, появился общий тренд на снижение количества используемых карт.Поддерживает такую точку зрения и управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин: раньше россияне оформляли по несколько карт с желанием получить кешбэк, однако на фоне сокращения программ лояльности сразу у нескольких крупных игроков клиенты банков оставляют активными лишь одну-две карты.Однако не только россияне стали более рационально подходить к оформлению пластиковых карт - банки также стали стараться предлагать их только тем потребителям, которые с наибольшей вероятностью будут использовать ее, так как кредитная организация несет значимые затраты на выпуск невостребованной карты, ее хранение в офисе и последующее уничтожение, отметил Лагуткин."В третьем-четвертом кварталах мы ожидаем некоторого роста эмиссии карт за счет снятия большинства ограничительных мер, а также за счет мер ЦБ по снижению для банков дополнительной нагрузки на капитал по потребительскому кредитованию. В то же время, рост едва ли будет значительным, и, скорее всего, по итогам года количество кредитных карт в обращении окажется примерно на уровне прошлых лет", - заключила старший аналитик банковских рейтингов <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_rejjtingovoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Национального рейтингового агентства</a> Надежда Караваева.

https://ria.ru/20200831/karta-1576504794.html

https://ria.ru/20200827/bank-1576385462.html

Станислав Попов Решил, что буду стараться расплачиваться наличными. Пусть лесом идут эти желающие отследить всё, всё контролировать. 614

Вячеслав Сушилов Что за бред . Возможно упало количество карт для быстрых кредитов или вторых-третьих карт . Так как после кризисов санкций все стали считать деньги . Еще МИР не взлетел , много знакомых отказалось или просто эти карты лежат , а все операции на дублированных визах\мастеркард . А так , по факту кредитки удобны везде где есть терминалы\банкоматы . 295

128

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальное рейтинговое агентство, центральный банк рф (цб рф), экономика