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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T00:10
2020-09-09T07:54
россия
национальное рейтинговое агентство
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a> во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России. Количество банковских карт в использовании за этот период сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц. В результате стагнировало и общее количество пластиковых карт, выпущенных банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч.Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт. Однако это не единственное объяснение, сходятся во мнении аналитики.Среди других ограничительных факторов - насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного россиянина приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай", объяснил гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин. "В подобной ситуации получение последующих карт уже не рассматривается потребителем, как крайне необходимое. Скорее всего, данный фактор отчасти сохранится в будущем", - отметил он.По словам аналитика финансовой группы БКС Егора Дахтлера, даже если не учитывать кризисные явления, появился общий тренд на снижение количества используемых карт.Поддерживает такую точку зрения и управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин: раньше россияне оформляли по несколько карт с желанием получить кешбэк, однако на фоне сокращения программ лояльности сразу у нескольких крупных игроков клиенты банков оставляют активными лишь одну-две карты.Однако не только россияне стали более рационально подходить к оформлению пластиковых карт - банки также стали стараться предлагать их только тем потребителям, которые с наибольшей вероятностью будут использовать ее, так как кредитная организация несет значимые затраты на выпуск невостребованной карты, ее хранение в офисе и последующее уничтожение, отметил Лагуткин."В третьем-четвертом кварталах мы ожидаем некоторого роста эмиссии карт за счет снятия большинства ограничительных мер, а также за счет мер ЦБ по снижению для банков дополнительной нагрузки на капитал по потребительскому кредитованию. В то же время, рост едва ли будет значительным, и, скорее всего, по итогам года количество кредитных карт в обращении окажется примерно на уровне прошлых лет", - заключила старший аналитик банковских рейтингов <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_rejjtingovoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Национального рейтингового агентства</a> Надежда Караваева.
https://ria.ru/20200831/karta-1576504794.html
https://ria.ru/20200827/bank-1576385462.html
Решил, что буду стараться расплачиваться наличными. Пусть лесом идут эти желающие отследить всё, всё контролировать.
614
Что за бред . Возможно упало количество карт для быстрых кредитов или вторых-третьих карт . Так как после кризисов санкций все стали считать деньги . Еще МИР не взлетел , много знакомых отказалось или просто эти карты лежат , а все операции на дублированных визах\мастеркард . А так , по факту кредитки удобны везде где есть терминалы\банкоматы .
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россия
РИА Новости
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россия, национальное рейтинговое агентство, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

00:10 09.09.2020 (обновлено: 07:54 09.09.2020)
408340
© РИА Новости / Алексей ФилипповБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
Количество банковских карт в использовании за этот период сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц. В результате стагнировало и общее количество пластиковых карт, выпущенных банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч.
Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
Однако это не единственное объяснение, сходятся во мнении аналитики.
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Среди других ограничительных факторов - насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного россиянина приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай", объяснил гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
"В подобной ситуации получение последующих карт уже не рассматривается потребителем, как крайне необходимое. Скорее всего, данный фактор отчасти сохранится в будущем", - отметил он.
По словам аналитика финансовой группы БКС Егора Дахтлера, даже если не учитывать кризисные явления, появился общий тренд на снижение количества используемых карт.

"Люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте", - заявил аналитик .

Поддерживает такую точку зрения и управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин: раньше россияне оформляли по несколько карт с желанием получить кешбэк, однако на фоне сокращения программ лояльности сразу у нескольких крупных игроков клиенты банков оставляют активными лишь одну-две карты.
Однако не только россияне стали более рационально подходить к оформлению пластиковых карт - банки также стали стараться предлагать их только тем потребителям, которые с наибольшей вероятностью будут использовать ее, так как кредитная организация несет значимые затраты на выпуск невостребованной карты, ее хранение в офисе и последующее уничтожение, отметил Лагуткин.
"В третьем-четвертом кварталах мы ожидаем некоторого роста эмиссии карт за счет снятия большинства ограничительных мер, а также за счет мер ЦБ по снижению для банков дополнительной нагрузки на капитал по потребительскому кредитованию. В то же время, рост едва ли будет значительным, и, скорее всего, по итогам года количество кредитных карт в обращении окажется примерно на уровне прошлых лет", - заключила старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.
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Обсудить 128
РоссияНациональное рейтинговое агентствоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Решил, что буду стараться расплачиваться наличными. Пусть лесом идут эти желающие отследить всё, всё контролировать.
9 сентября, 01:03
Станислав ПоповСтанислав Попов
4742711195
Что за бред . Возможно упало количество карт для быстрых кредитов или вторых-третьих карт . Так как после кризисов санкций все стали считать деньги . Еще МИР не взлетел , много знакомых отказалось или просто эти карты лежат , а все операции на дублированных визах\мастеркард . А так , по факту кредитки удобны везде где есть терминалы\банкоматы .
9 сентября, 00:15
Вячеслав СушиловВячеслав Сушилов
1163329162
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